"Трагедия для всего мира": Гончарук рассказал о расследовании крушения самолета МАУ в Иране

Украина ведет переговоры с Ираном для отправки туда своих экспертов, которые будут заниматься расследованием авиакатастрофы борта МАУ 8 января.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"167 человек, из них 11 граждан Украины. Это большая трагедия. Мы хотели бы выразить соболезнования. Государство окажет поддержку. В аэропорту Борисполь уже находятся психологи, медики. Мы договариваемся с Ираном, чтобы туда улетел самолет с нашими экспертами, специалистами для расследования. Там уже есть работники посольства и консульства. Они с самого начала там, чтобы установить объективную картину событий", – сказал глава украинского правительства.

Катастрофа МАУ

Он добавил, что для Украины установление причин трагедии является очень важным, однако пока они оглашаться не будут. Гончарук также отметил, что иранская комиссия уже начала соответствующее расследование.

"Конечно, до выяснения причин трагедии мы решили прекратить работу украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Как только установим причины, решение пересмотрим. Пока собираем информацию. На борту были граждане многих стран, было много студентов иранских. Это трагедия не только для нас, но и для всего мира", – сказал премьер-министр.

Подытоживая, он заверил, что украинские специалисты уже готовы отправиться в Иран, чтобы доставить туда близких и родных погибших, вывезти тела украинских граждан, а также организовать приезд отечественных экспертов для надлежащего расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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