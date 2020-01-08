Главная Новости
8 января • обновлено в 12:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Трагедия для всего мира": Гончарук рассказал о расследовании крушения самолета МАУ в Иране

1.2т
Читать материал на украинском

Украина ведет переговоры с Ираном для отправки туда своих экспертов, которые будут заниматься расследованием авиакатастрофы борта МАУ 8 января.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"167 человек, из них 11 граждан Украины. Это большая трагедия. Мы хотели бы выразить соболезнования. Государство окажет поддержку. В аэропорту Борисполь уже находятся психологи, медики. Мы договариваемся с Ираном, чтобы туда улетел самолет с нашими экспертами, специалистами для расследования. Там уже есть работники посольства и консульства. Они с самого начала там, чтобы установить объективную картину событий", – сказал глава украинского правительства.

Катастрофа МАУ

Катастрофа МАУ

Он добавил, что для Украины установление причин трагедии является очень важным, однако пока они оглашаться не будут. Гончарук также отметил, что иранская комиссия уже начала соответствующее расследование.

Новости
Катастрофа самолета МАУ в Иране: Путин внезапно написал Зеленскому

"Конечно, до выяснения причин трагедии мы решили прекратить работу украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Как только установим причины, решение пересмотрим. Пока собираем информацию. На борту были граждане многих стран, было много студентов иранских. Это трагедия не только для нас, но и для всего мира", – сказал премьер-министр.

Подытоживая, он заверил, что украинские специалисты уже готовы отправиться в Иран, чтобы доставить туда близких и родных погибших, вывезти тела украинских граждан, а также организовать приезд отечественных экспертов для надлежащего расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
3
5
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Я, конечно, не эксперт, но на видео чётко видно яркую вспышку. Так что либо что-то взорвалось внутри, либо снаружи ракетой шандарахнули. Надеюсь, выяснят причину. Вернее, я не сомневаюсь, что выяснят, а вот скажут ли нам правду, не уверен.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Оhуйеть - "Трагедия для всего мира" ... Это типа "весьмирснами"?
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
Коскин Александр
Коскин Александр
Це все америкоси натворили. Пора їх мочити в сортирі.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги