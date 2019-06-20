Головы отрублены: в Крыму обнаружили страшную находку

В оккупированном Симферополе (Крым) жители многоквартирного дома по улице Воровского обнаружили во дворе головы двух крокодилов.

Найденные останки животных были собраны в специальный контейнер и отправлены в специальный центр для уничтожения при помощи сжигания, сообщила пресс-служба "госкомитета по ветеринарии Республики Крым".

На месте ЧП провели необходимую дезинфекцию (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

В Крыму нашли отрубленные головы крокодилов Пресс-служба "госкомитета по ветеринарии Крыма"

В Крыму нашли отрубленные головы крокодилов Пресс-служба "госкомитета по ветеринарии Крыма"

В Крыму нашли отрубленные головы крокодилов Пресс-служба "госкомитета по ветеринарии Крыма"

"Все находится в режиме взаимодействия с правоохранителями. Массовой угрозы жизни и здоровью людей нет. Данный биоматериал находится в качестве вещественного доказательства на длительном хранении до принятия решения по сути", – отметил глава "госкомитета" Валерий Иванов.

Откуда в Крыму появились крокодилы – неизвестно, но сотрудники прокуратуры уже усмотрели в этом факт жестокого обращение с животными и намерены возбудить уголовное дело.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Феодосии сообщили о большом количестве саранчи на улицах города. Вероятнее всего, насекомое является марокканской перелетной саранчей.

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