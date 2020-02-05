Гололед и ямы убили десятки человек: что происходит на дорогах Украины

В Украине увеличивается количество ДТП. Однако виновны не только водители – к жуткой статистике "приложились" и дорожные службы, которые своевременно не ремонтируют дороги и не чистят их от снега и гололеда.

По данным патрульной полиции, только за прошлый год из-за неудовлетворительного состояния дорог погиб 51 человек и 359 человек получили травмы. И это только доказанные случаи.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Объезжал яму

Большинство дорог в Украине находятся в плачевном состоянии, что приводит к многочисленным ДТП.

В ДТП в Лысянке погиб водитель легкового авто, его жена и ребенок получили травмы

Так, в поселке Лысянка Черкасской области в ДТП погиб водитель, а его 7-летняя падчерица и беременная жена получили тяжелые травмы. Авария произошла из-за того, что водитель внедорожника, двигавшегося впереди, резко затормозил, объезжая ямы. Избегая удара, главе семейства пришлось резко свернуть в сторону, и в результате легковушка врезалась в дерево.

ДТП с пострадавшими, совершенные в условиях неудовлетворительного состояния дорог Департамент патрульной полиции

Возле с. Песчаное на Черкасщине столкнулись "Лада" и внедорожник Kyron. Погибли мужчина и 3-летний мальчик, еще один ребенок и женщина получили травмы. Причиной аварии стала яма на дороге, которую один из водителей пытался объехать.

В Николаевской области лоб в лоб столкнулись кроссовер Volkswagen и ВАЗ. Погиб один человек и пять получили травмы

Автомобили столкнулись лоб в лоб

По словам замначальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, кроссовер выехал на встречную полосу, когда пытался объехать выбоину.

Один из водителей объезжал яму на дороге

Убийственный гололед

Много ДТП происходит из-за гололеда. Так, под Уманью Черкасской области на трассе столкнулись 11 транспортных средств: пять грузовиков, пять легковых автомобилей и рейсовый автобус Варшава – Херсон. Травмы получили три человека.

Журналисты OBOZREVATEL обнаружили, что проезжая часть на месте ДТП посыпана солью, однако трасса ни до, ни после не была обработана. Похоже, что дорожники решили подстраховаться уже постфактум.

Под Тернополем лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Dacia и автобус ПАЗ. От удара 65-летняя пассажирка автобуса, сидевшая рядом с водителем, вылетела на дорогу и была раздавлена этим же транспортным средством.

Смертельное ДТП под Тернополем

В полиции OBOZREVATEL рассказали, что водитель Dacia пошел на обгон фуры, но из-за скользкой дороги не смог вернуться на свою полосу и столкнулся с автобусом.

Суды длятся годами

Доказать, что ДТП произошло по халатности дорожных служб, довольно сложно. Например, полтавчанин Олег Бут в течение двух лет судился с управлением жилищно-коммунального хозяйства, прежде чем сумел добиться компенсации за аварию с авто.

Мужчина повредил колесо Toyota, когда въехал в яму на дороге, заполненную водой. В итоге суд обязал коммунальщиков выплатить водителю 18 тыс. грн материальной и моральной компенсации.

Олег Бут два года судился с коммунальщиками Факты и комментарии

Киевский юрист Евгений Грушовец в январе 2018 года въехал в яму в Боярке, в которой оставил две шины и повредил диск. Он обратился в суд, который признал виновным замначальника Боярского главного производственного управления ЖКХ. Взыскать денег Евгений пока не смог и суды продолжаются по сей день.

Яма, в которую въехал водитель Facebook: Евгений Грушовец

Случается, что дорожников признают виновными в ДТП с трагическими последствиями, но происходит это крайне редко. Одно из таких происшествий было в 2016 году. На трассе Киев – Харьков – Должанский столкнулись Volkswagen и BMW-730. Погибли двое пассажиров Volkswagen.

Причиной трагедии стала выбоина шириной три на три метра и глубиной 14 см, которую водитель Volkswagen попытался объехать, но не справился с управлением и выехал на встречку. Там авто столкнулись.

Суд признал виновным прораба ГП "Полтавский облавтодор". Его осудили на три года лишения свободы, однако освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

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