Голодовка Сенцова: экс-охранник Яроша поддержал режиссера из российского СИЗО

Бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков, которого незаконно удерживают в российском СИЗО, объявил голодовку в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных.

"Мы сегодня были на свидании, вчера был суд по продлению ареста, на месяц продлили. После него он узнал новости, ему адвокат передал и хотел написать записку. Первый вариант – он хотел попросить Олега прекратить, потому что нужны силы для дальнейшей борьбы в Украине. Но конвой ему не дал написать своей рукой, он продиктовал адвокату", – рассказала в комментарии InfoResist его сестра Людмила Шумкова.

Экс-охранник Яроша указал в записке, что объявляет голодовку в поддержку Сенцова и других побратимов в честь Дня героев 23 мая.

"Власть на Александра вообще никаким образом не реагирует. Такое ощущение, что его вообще нет. Его даже выкинули из списка, который давали правозащитники, в том числе Мария Томак из "Медийной инициативы за права человека" – они просто выкинули его из этого списка. Вообще идет непонятная ситуация. Военная прокуратура от него отвернулась, они его ранее привлекали в качестве специалиста", — подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 мая Сенцов объявил голодовку, потребовав отпустить всех заключенных украинцев в Крыму и России.

Президент Украины Петр Порошенко в ответ на решение Сенцова призвал международное сообщество усилить давление.

Российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой заявил, что режиссер выбрал подходящее время для голодовки.