Годовщина взрывов в Калиновке: озвучены причины трагедии

Взрывы на складе боеприпасов вблизи Калиновки, Винницкой области, произошедшие год назад, являются демонстрацией вопиющей преступной халатности и некомпетентности руководства ВСУ.

Об этом в эфире ObozTV заявил журналист Юрий Бутусов. Он уточнил, что в этом случае присутствует прямое невыполнение поручений СНБО по рассредоточению запасов боеприпасов.

"Этого не было сделано, несмотря на прямые указания, которые были предоставлены военным. И произошел взрыв. А это был наш самый крупный после Балаклеи военный арсенал", - пояснил Бутусов.

По его словам, основная версия следствия - наземная диверсия. Ведь, по данным расследования, в Калиновке не была обеспечена должная охрана арсенала, поэтому ДРГ противника не составило труда попасть на территорию.

"Расследование показало, что большая часть территории арсенала находится в лесу, она не огорожена, на территорию спокойно могут проходить люди, особенно ночью, звери жить могут в этом лесу. А охрана этого арсенала ночью осуществлялась силами 8 пенсионеров из вневедомственной охраны. Это и была вся охрана крупнейшего склада ВСУ", - возмутился Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пожар на складе боеприпасов Министерства обороны Украины вблизи города Калиновка, Винницкой области, вспыхнул 26 сентября 2017 года. Ориентировочная стоимость ущерба от взрывов составила около $800 миллионов.

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