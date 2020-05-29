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29 мая • обновлено в 22:15
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Годовщина убийства ребенка в Переяслав-Хмельницком: в МВД рассказали, как продвигается дело

1.2т
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Четверым лицам, которые проходят по делу об убийстве пятилетнего Кирилла в Переяслав-Хмельницке, объявлено о подозрении.

Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, все четверо отправятся под суд и понесут соответствующее наказание.

"Сегодня годовщина гибели ни в чем неповинного пятилетнего ребенка. Четверым лицам, которые развлекались стрельбой по банкам на пустыре в городе Переяслав-Хмельницкий, объявлено о подозрении. Двое из них – сотрудники полиции. Они все пойдут в суд и получат ту меру ответственности, которую им присудят. Поэтому нельзя говорить, что нет ответственности", – заявил он.

Геращенко также отметил, что в полиции есть как герои, так и те, кто нарушают закон. Последние, уверил замминистра, понесут за это суровую ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая 2019 года в Переяслав-Хмельницьком 5-летний Кирилл получил огнестрельное ранение в голову после выстрела, к которому, по данным следствия, причастны сотрудники местного отдела полиции. Позже стало известно, что он умер в больнице.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Антон Геращенко
Место
Украина
Теги
убийство Национальная полиция Украины
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