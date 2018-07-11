Годовщина свадьбы закончилась смертью: в Мексике застрелили украинку. Фото с места убийства

В столице Мексики, Мехико, во время уличной перестрелки погибла американская туристка украинского происхождения, 27-летняя Татьяна Мирутенко.

Девушка приехала туда отпраздновать годовщину своей свадьбы, сообщает The Washington Post.

Трагедия произошла 7 июля, когда Татьяна и ее супруг выходили из ресторана мексиканской кухни. В это время на улице произошла перестрелка уличных банд, которые учинили разборку с охранниками этого кафе.

Татьяна Мирутенко instagram.com/tmenko/

Несколько человек на мотоциклах открыли огонь по охранникам, стоявшим у входа. Один из мужчин был тяжело ранен, а Татьяна скончалась.

Родители украинки рассказали, что в 2013 году их дочь окончила университет в Клемсоне (штат Южная Каролина). Она устроилась на работу в фармацевтическую компанию Nektar Therapeutics в Сан-Франциско. Занималась привлечением инвестиций.

Татьяна Мирутенко instagram.com/tmenko/

Татьяна Мирутенко с мужем instagram.com/tmenko/

В компании заявили, что потрясены гибелью Татьяны, которая была очень ценным работником. Представитель Nektar Therapeutics назвал Мирутенко "яркой восходящей звездой". Вице-президент компании Дженнифер Раддок заявила, что коллеги ценили "позитивную энергию, постоянное желание помочь, энтузиазм и жажду жизни", которые являлись неотъемлемыми чертами Татьяны.

Наталия Мирутенко, мать Тани, призналась, что пыталась отговорить дочь от поездки в Мексику.

Татьяна Мирутенко с мужем instagram.com/tmenko/

Татьяна Мирутенко с мужем instagram.com/tmenko/

"Как любая мать, я очень переживала. В новостях постоянно передают о каких-то перестрелках, убийствах в Мексике. Я предупреждала дочь, а она только смеялась. "Ты всегда так говоришь, мама!" - сказала она незадолго до отъезда. А вечером 6 июля мы с ней разговаривали по телефону. И Танечка сказала: "Видишь, мама, все в порядке. Мехико — прекрасный город! Мне очень нравится. И здесь безопасно. Могу дать тебе гарантию 200 процентов!" Господи, я бы жизнь свою отдала, если бы дочку можно было вернуть домой или отговорить тогда от поездки!" - сказала мать.

Татьяна Мирутенко instagram.com/tmenko/

Отец Татьяны Василь Мирутенко со слезами заявил: "Год назад мы выбирали цветы на свадьбу дочки. Сегодня мы идем за цветами на ее похороны…"

В соцсетях появились соболезнования родным погибшей украинки, а так же фотография с места преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудский сценарист был осужден на пожизненное заключение за то, что зверски убил жену-украинку.