"Останемся немыми?!" Украинцы взбунтовались из-за "заглохшего" дела Гандзюк

В понедельник, 4 ноября, в годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк украинцы взорвали сеть множеством протестных постов. В них они возмутились из-за отсутствия подвижек в резонансном деле и призвали власть наказать виновных в трагедии.

Напомним, Гандзюк умерла в больнице из-за последствий совершенного в июле 2018 года нападения – тогда девушку облили серной кислотой. В Facebook общественные активисты, журналисты и ее друзья пообещали сделать все возможное для раскрытия громкого преступления и призвали общественность присоединиться к акции протеста у Офиса президента Украины.

Екатерина Гандзюк Facebook Анны Бабинец

"Кто такие гражданские активисты? Это те люди, которые не просто хотят изменений к лучшему, а что-то для этого делают. Делают для других и вместо других. Они не боятся высказывать то, о чем думает большинство. Порой, как кажется, они лезут "с ножом на паровоз", но именно благодаря им и начинаются все изменения к лучшему. Ими движет небезразличие, нетерпимость к несправедливости и в конце концов вера в то, что добро побеждает зло. Катя была одной из таких людей", – пишет активист Павел Кащук.

Он напомнил, что Гандзюк боролась в своем родном Херсоне с местной проросийской властью, продажной полицией, коррупционерами и криминалитетом во власти. Она делала это, несмотря на постоянные угрозы и в итоге поплатилась за свою принципиальность жизнью.

"Хорошо спланированная и невероятно жестокая казнь – однажды под ее же домом Катю облили серной кислотой. Проведя в страшных муках не одну неделю, Катя ушла. Ушла, чтобы стать символом. Но символом чего? Символом борьбы общества за свои права или символом реванша старой системы? Этот вопрос все еще без ответа", – подчеркнул Кащук.

Он добавил, что дело об убийстве активистки стало настоящим вызовом для всех: для старой власти, для новой власти, для общества. Ведь, несмотря на результаты расследований, заказчики до сих пор не наказаны и сохраняют влияние.

"Никакой власти не нужен прецедент наказания виновных в этом деле. Прецедент, который даст тысячам таких, как Катя, веру в справедливость, веру в свои силы и желание бороться дальше, бороться за других. Гражданские активисты – это голос общества, без которого оно быстро онемеет. А это как раз то, что им нужно. Останемся мы немыми или очередной раз докажем, что с нами так нельзя? Зависит только от нас", – написал Кащук.

Он призвал небезразличных украинцев выйти на всеукраинскую акцию в память о Гандзюк, которая состоится в 40 городах Украины 4 ноября. В Киеве митинг пройдет непосредственно на Банковой.

Также свой протест в сети высказала журналистка Анна Бабинец. Ее тоже смутила абсолютная тишина в расследовании и безнаказанность заказчиков и убийц Гандзюк спустя год после трагедии.

"Год со дня смерти Екатерины Гандзюк. Я познакомилась с Катей за три недели до этого, в киевской больнице, где ее спасали от ожогов. Записывали интервью, говорили о заказчиках обливания ее кислотой. Тогда казалось, что будет еще время на пространное интервью с камерами и разговорами обо всем на свете. Помню то воскресенье с новостями о смерти Екатерины. Сначала был шок, а потом понимание: единственное, что мы можем сделать как журналисты – оставить все дела и расследовать это убийство", – пишет журналистка.

Бабинец рассказала, что в ходе длительных расследований ее коллегам удалось найти тысячи зацепок и десятки версий. Более того, они даже записали интервью со сбежавшим фигурантом дела Алексеем Левиным, чего до сих пор не удалось официальному следствию.

Екатерина Гандзюк Facebook Богдана Ковалева

"Мы составили и опубликовали список "людей в погонах", которые могли быть причастны к нападению на Катю. После выхода расследования авторов фильма допросили в СБУ, мы передали тонны собранного материала. И, вы знаете, ничего. Никого из списка людей в погонах даже не допросили. Ни одного движения в официальном расследовании за последние полгода мы не наблюдаем, хотя следим за каждым шагом. Ни новая власть, ни новые обещания ничего не дают. Это суперпечально и несправедливо, что нет никаких хороших новостей в эту печальную годовщину", – поделилась криком души Бабинец.

Тем временем советник главы Херсонской ОГА Богдан Ковалев и вовсе пожаловался на то, что людей, пытающихся расследовать убийство Гандзюк, преследует постоянная опасность. Им угрожают и даже совершают попытки покушения.

"Ровно год, как умерла Екатерина Гандзюк. Чуть больше года, как совершили нападение на Екатерину, зверски облив кислотой за ее активную позицию в борьбе с местной мафией. Еще полгода назад я и не подозревал о том, что приеду в Херсон и столкнусь с местной мафией, которая пожрала все правоохранительные органы Херсонской области, и за мою позицию по мне будут работать грязью и угрозами, а в итоге совершат покушение, взорвав фугас на подоконнике моего жилья", – негодует он.

Ковалев добавил, что каждый день ему приходится сталкиваться с продажностью представителей местных активистов, журналистов и правоохранительных органов.

"Они вместе пытаются сохранить тех, кто расселся на потоки и интригами и запугиванием продлевают им дни беспредела в области. Я соболезную Виктору Гандзюку (отец Екатерины. – Ред.) и со своей стороны сделаю все от меня возможное, чтобы заказчики убийства Кати понесли наказание!" – пообещал Ковалев.

Также пост, посвященный годовщине смерти активистки, опубликовал волонтер, журналист Родион Шовкошитный. Он отметил, что смерть Гандзюк объединила абсолютно разных людей, которые уже год вместе давят на МВД, СБУ, ГПУ и власть с президентами и продолжат это делать.

"Все имена известны, но Мангер на свободе, Рищук с Гордеевым по-прежнему даже без подозрений, Павловский демонстративно не ходит на свои суды, Мериков и кум Торбина продолжают мусорить, Левин – отдыхать и еще куча местных прокуроров и следователей, которые принимали участие в саботаже дела, продолжают работать на своих местах", – возмутился он.

Поддержал протестные настроения украинцев и журналист Юрий Бутусов. Он сравнил убийство Гандзюк с убийством морали и чести, призвав украинцев прийти на митинг под Офисом президента.

"Тяжесть этой пытки невозможно осмыслить, словно тысячи гвоздей забили в тело на месте выжженных нервных окончаний... В этом деле выжжено все – мораль, доверие, понятия, принципы, честь, героизм. Казалось, это немыслимо, невозможно. Год назад оказалось – возможно. И пока не найдены и не осуждены все причастные – кислота продолжает жечь. Жечь память, жечь совесть. В этом деле больнее всего теперь жжет требование справедливости. Сегодня, 19.00, Офис президента. Надо быть – чтобы не забыть", – написал он.

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