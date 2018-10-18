Пока Зайцева смеется в СИЗО... Как живут родные жертв кровавого ДТП в Харькове год спустя

Ровно год назад в самом центре Харькова на перекрестке с улицей Сумской произошло страшное ДТП. Lexus, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, на огромной скорости вылетел на перекресток на запрещающий знак светофора и столкнулся с Volkswagen Touareg, которым управлял Геннадий Дронов.

От страшного удара Lexus вылетел на тротуар, где стояли люди, и перевернулся. На месте ДТП погибли пятеро, еще одна девушка скончалась через несколько дней в больнице. Еще шесть человек получили травмы.

Почти год длится суд, на скамье подсудимых Елена Зайцева и Геннадий Дронов. Сами родственники погибших давно перестали верить в то, что виновные будут наказаны. А последние события на суде лишь подтверждают опасения: несмотря на огромный резонанс, процесс затягивается. Что происходит и почему дело превращается в криминальный детектив - разбирался OBOZREVATEL.

"Стараюсь как можно позже возвращаться в квартиру, где меня никто не ждет"

Ксения Евтеева потеряла в этой аварии родную сестру Диану Берченко и мужа Александра Евтеева. "Я помню только, как мы втроем шли по улице, был вечер. Мы говорили, куда пойдем прогуляться, подошли к перекрестку и все… Больше я ничего не помню", - рассказала OBOZREVATEL Ксения.

Девушка выжила чудом. Как рассказывала ее свекровь и мама погибшего Александра, вероятно, страшный удар смягчили тела ее сестры и мужа, Ксения головой упала на них. Многочисленные переломы и поврежденные органы не дают до конца выздороветь. Но Ксения отчаянно борется, только огромная сила воли позволила ей вновь встать на ноги и вернуться на работу. Сейчас она работает менеджером в колл-центре, возглавляет небольшой коллектив.

Зайцева и Дронов

"Каждое утро, раз пять-шесть в неделю, я иду в спортзал, примерно час делаю упражнения на укрепление мышц, особенно вокруг колена, чтобы оно могло до конца разогнуться, занимаюсь на петлях TRX. Потом плаваю в бассейне. После этого иду на работу", - описывает свой день Ксения.

Но самое сложное время для нее наступает вечером и в выходные. "Я стараюсь, как можно позже возвращаться в пустую квартиру, где меня никто не ждет. Много работаю, готова заниматься чем угодно, хоть пластиковые бутылки собирать, вместе с друзьями лес от мусора очищать, лишь бы не оставаться одной", - рассказывает Ксения.

Александр Евтеев, Ксения Евтеева (в центре), Диана Берченко Фейсбук

В четверг, 18 октября, родные и друзья погибших в этой аварии собираются встретиться на этом перекрестке на Сумской и вспомнить своих близких. "Я собираюсь сходить туда, ведь за все это время я ни разу не приходила на тот перекресток, мне очень тяжело. Ни на поминках, ни на похоронах я не была, я тогда лежала в больнице", - говорит Ксения.

Собиралась приехать в Харьков и мама Александра Евтеева - Светлана Винниченко. "Но сейчас мне очень тяжело морально. Еще хуже, чем было еще несколько месяцев назад. Пришло понимание того, что произошло на самом деле. Я работаю, но сегодня уже понесла заявление на увольнение, не могу находиться среди людей", - едва сдерживая слезы, говорит Светлана.

Светлана Винниченко с сыном Фото из архива Светланы Винниченко

Друзья, одноклассники Саши навещают Светлану, но боль так и не отпускает.

Летом родные Александра Евтеева и Дианы Берченко написали письмо президенту с просьбой взять на контроль дело о страшном ДТП.

"Нам пришел ответ, что все это спустили на Харьковскую прокуратуру. Сами себя теперь они и будут контролировать", - с горечью говорит Светлана Винниченко.

В СИЗО весело смеется

В суде вторую неделю подряд переносят заседания по делу о кровавом ДТП. Одной из обвиняемых, Елене Зайцевой, все время становится плохо. Хотя ранее она на здоровье во время суда не жаловалась.

Зайцева жалуется на здоровье

В последний раз, во вторник, 16 октября, Зайцева даже отказалась выходить из комнаты конвоиров, сославшись на проблемы с ногами. А за неделю до этого ей стало плохо прямо во время заседания.

"Мои родители тогда пошли на суд и находились недалеко от Зайцевой. Они рассказывали, что ничто не предвещало беды, потом она сама начала дергаться, будто бы у нее судороги. Это все видели. Да и люди, которые имеют отношение к СИЗО, говорят, что там она себя вполне нормально чувствует и даже весело смеется", - говорит Ксения.

Правда, Евгений Мельниченко - один их трех адвокатов Зайцевой - утверждает, что у его подзащитной резко ухудшилось здоровье. Поясняет, что из-за стрессов и переживаний старая травма дала о себе знать. Когда-то в детстве Зайцева уже попадала в аварию.

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"Это не симуляция. Я не врач, но лично наблюдал, как врач скорой измерял ей давление, и оно было 150. Сказывается старая травма. На фоне этого переживания и стрессов здоровье ее ухудшилось. А то, что ей тяжело ходить и голова болит – так это последствия каких-то лекарств, которые ей вводят в СИЗО, чтобы сбить давление. Мне самому интересно, что это за лекарства, и я послал запрос", - уверяет Евгений Мельниченко.

Также защита обвиняемой настаивает на том, чтобы Зайцеву обследовали в условиях больницы. "Ей нужно сделать УЗИ, поставить диагноз. Врачи скорой ведь не могут это сделать", - говорит адвокат.

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Калиновский номер два

Родные погибших опасаются: если обвиняемая окажется вне СИЗО, она легко сможет исчезнуть. Как это случилось несколько лет назад с киевским мажором Калиновским. Оказавшись в больнице, он бежал за границу.

"Сначала она сбежит за границу, а потом, когда пройдет срок давности дела, вернется и будет спокойно тут жить", - говорит Ксения.

Адвокат родных погибших Лариса Матвеева говорит, что ни один врач, который обследовал Зайцеву, так и не смог дать заключения, что она действительно больна.

"Ее посещают врачи не только СИЗО. Как только Зайцевой становится плохо, защита тут же обеспечивает ей приход врачей извне. Также Зайцеву осматривают врачи СИЗО. Во вторник, перед судебным заседанием, Зайцева пожаловалась на плохое самочувствие. Вызвали скорую, врачи ее осмотрели. По словам ее же адвоката Козырь, дали ей успокоительное, измерили давление и сказали, что она здорова. Также в начале заседания судья зачитал справку от врачей СИЗО, на которой подпись и печать, о том, что Зайцева может принимать участие в заседании. Ее доставили в суд, но она отказалась выходить", - говорит Матвеева.

"Я собиралась после годовщины все-таки ездить на заседания суда, хотя мне это очень тяжело. Но теперь даже не знаю: приехать, чтобы увидеть, как отказывают ноги Зайцевой?" - говорит Ксения Евтеева.

Адвокат Матвеева заявляет, что Зайцева, хотя бы из уважения к потерпевшим, могла бы найти в себе силы посещать суды.

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"Среди пострадавших есть инвалиды, им очень тяжело ходить на заседания, но они находят в себе силы. Тем более Зайцева признает себя виновной, искренне раскаивается. Как-то все это идет вразрез с линией ее защиты", - говорит Матвеева.

Ксения Евтеева только недавно узнала о видео первых минут после страшной аварии. "Там есть видео, где Зайцева, которая только что убила несколько человек, обращается к полицейским и говорит, что у нее нет прав. И просит, чтобы мама не узнала. Это каким нужно быть человеком, чтобы после аварии думать только о себе", - возмущается Ксения.

Дронов не признает себя виновным

Еще один обвиняемый Геннадий Дронов впервые за год заговорил на суде. "Я понимаю, что для каждого из нас это невосполнимая утрата. Никакие мои слова ничего не изменят, ничего не вернут. После этой трагедии ничто не станет прежним. Я искренне прошу прощения. Не было и дня, чтобы я не думал об этом", - зачитал Геннадий Дронов.

Он утверждает, что скорость его автомобиля была около 40 км в час. По его словам, внедорожник Зайцевой он увидел только в момент удара, а звуковые сигналы не слышал.

По словам Сергея Перепелицы - адвоката Дронова, своей вины его подзащитный не признает. "Он не признает себя виновным по тому обвинению, которое ему предъявлено. Он просит, чтобы ему объяснили механизм ДТП, когда и что он нарушил, и к каким последствиям это привело. Но ему этого не объяснили", - говорит Перепелица. Что касается гражданских исков от потерпевших, то Дронов готов их оплачивать, правда, у него ничего нет.

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"Все равно должны определить, кто виновен в этой аварии, и тогда с него можно потребовать компенсацию средств", - добавил адвокат Дронова.

Сейчас защита Геннадия Дронова заявила, что хочет провести экспертизу, а это опять же может серьезно затянуть рассмотрение дела в суде.

"Нет, это не так. Мы ничего не затягиваем, это ходатайство я заявлял еще на этапе досудебного расследования, но мне отказали, я обжаловал это. Когда начался суд, я также заявлял об этом, судья сказал, мол, посмотрим. Мы же не могли проводить экспертизу до тех пор, пока не выслушаем экспертов. Вот теперь настало время провести экспертизу", - говорит Перепелица.

Нужно выяснить, нарушал ли правила движения Дронов. На видео видно, что его машина стоит на запрещающий знак светофора, а потом начинает катиться к перекрестку и набирает скорость. "На самом деле мой подзащитный на перекресток уже выехал на зеленый свет", - говорит Перепелица.

Но пострадавшие считают, что Дронов виноват в этой аварии, поскольку начал движение раньше и очень быстро набирал скорость. Если бы он вовремя заметил Зайцеву, то возможно, таких серьезных последствий аварии не было.

Куда сбежала Федирко

Самая загадочная история в этом деле – пропажа одного из ключевых свидетелей, врача-нарколога Елены Федирко. Именно она первой заметила, что Зайцева может находиться под действием наркотических веществ. О чем и написала в акте освидетельствования.

"Врач-нарколог Федирко была единственным специалистом, которая видела Зайцеву непосредственно после ДТП. И в отличие от полицейских, может четко определить внешние признаки наркотического или иного опьянения, пребывания под действием лекарственных препаратов. Именно она зафиксировала факт наркотического опьянения Зайцевой – нечеткую речь, нестойкую позу Ромберга. И описала это. Также она настояла на анализах крови и мочи обвиняемой", - рассказывает адвокат потерпевших Матвеева.

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Однако уточнить, какие именно вещества находились в организме Зайцевой, экспертам не удалось – Федирко передала на анализы биоматериалов меньше, чем нужно. А в мае и вовсе загадочно исчезла, уволившись с работы. Полиция до сих пор не может ее отыскать в Харькове. Недавно выяснилось, что территорию Украины Федирко не покидала и на неподконтрольный Донбасс не выезжала.

Ищут специальное оборудование

Также эксперты до сих пор не могут точно установить - с какой именно скоростью двигался внедорожник Зайцевой. По словам ее подруги Ковалевой, которая сидела на пассажирском сидении, скорость была не более 75 км в час. В это не верят пострадавшие, они говорят об огромной скорости автомобиля. Экспертам же оказалось недостаточно многочисленных видео и фото с места ДТП, они так и не смогли вычислить скорость.

Кстати, специалист из автосалона "Лексуса", который осматривал авто после ДТП, сообщил, что на бортовом компьютере осталась последняя запись о скорости – 102 км. Но прокуратура не считает это доказательством, поскольку не уверена, когда же сделана эта запись. Так же как не признает их и защита Зайцевой.

Защита пострадавших обратилась к автосалону "Лексус" за помощью. Но там отказали, сославшись на то, что нужное оборудование для проверки данных, которое в Украину не завозилось.

"Современные автомобили оборудованы системой, фиксирующей данные в момент аварии. Среди прочего, это скорость за 5 секунд до момента аварии и все данные в момент срабатывания подушек безопасности. Если бы мы получили эти данные, то сняли бы вопросы по скорости. Так делается в других странах, там эти данные сразу вносят в протокол. Но "Лексус" заявил, что у них нет оборудования. Теперь мы обращаемся к СТО и другим автосалонам – может, у них есть нужное оборудование", - говорит Лариса Матвеева.