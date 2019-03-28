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Глушит сигналы GPS: вскрылась коварная стратегия России в Крыму

1.9тЧитать материал на украинском

Россия использует оборудование электронной войны для дезориентации системы спутниковой навигации GPS в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в отчете американской неправительственной организации C4ADS, передает "Голос Америки".

По мнению аналитиков, среди целей, которые Россия преследует, осуществляя вмешательство в работу GNSS, является защита стратегических объектов, в частности, на побережье Крыма.

"Искажения сигнала может привести к тому, что система неверно определит местоположение объекта, или корабль, а самолет не сможет правильно определить свое место пребывания", - говорится в исследовании.

Глушит сигналы GPS: вскрылась коварная стратегия России в Крыму

C4ADS, twitter

Исследователи обнаружили 9883 случая российского вмешательства в работу GNSS в 10 местах, которые повлияли на работу навигационных систем 1311 гражданских кораблей.

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"Используя данные научного сенсора Международной космической станции, мы можем идентифицировать деятельность, которая представляет значительную угрозу для GPS-систем гражданских авиалиний в регионе", - говорится в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта сразу два военных самолета Соединенных Штатов Америки осуществляли патрулирование вдоль побережья аннексированного Крыма.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Какие то проблемы у пиндосов?! А кто еще может быть виновата, супердержава, которая им яйца прищемила))))
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Иванов Петр
Иванов Петр
"26 марта сразу два военных самолета Соединенных Штатов Америки осуществляли патрулирование вдоль побережья Крыма." И каким "боком" здесь " GPS-систем гражданских авиалиний в регионе"? Нех. летать над Русской территорией.🏹
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