Глушит сигналы GPS: вскрылась коварная стратегия России в Крыму

Россия использует оборудование электронной войны для дезориентации системы спутниковой навигации GPS в оккупированном Крыму.
Об этом говорится в отчете американской неправительственной организации C4ADS, передает "Голос Америки".
По мнению аналитиков, среди целей, которые Россия преследует, осуществляя вмешательство в работу GNSS, является защита стратегических объектов, в частности, на побережье Крыма.
"Искажения сигнала может привести к тому, что система неверно определит местоположение объекта, или корабль, а самолет не сможет правильно определить свое место пребывания", - говорится в исследовании.
C4ADS, twitter
Исследователи обнаружили 9883 случая российского вмешательства в работу GNSS в 10 местах, которые повлияли на работу навигационных систем 1311 гражданских кораблей.
"Используя данные научного сенсора Международной космической станции, мы можем идентифицировать деятельность, которая представляет значительную угрозу для GPS-систем гражданских авиалиний в регионе", - говорится в отчете.
Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта сразу два военных самолета Соединенных Штатов Америки осуществляли патрулирование вдоль побережья аннексированного Крыма.
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