"Глупость безгранична": в сети показали, как особняки судей уничтожили пляж

В сети показали последствия застройки берега моря на одном из черноморских курортов, из-за которой был уничтожен песчаный пляж, а соседний участок сильно размыло.

Как пояснил в Facebook геолог и эксперт по проблемам берегозащиты Юрий Верба, десять судей Николаевского областного суда построили роскошные виллы прямо на общественном пляже.

"Море сразу показало свое отношение к этому безобразию - разрушило им заборы и забросало роскошные газоны песком с обломками этих кирпичных заборов. Тогда наши грамотные судьи нашли предельно безграмотного проектировщика берегозащиты и теперь вместо пляжа имеем сплошной бетонный ящик с ракушкой там, где восстановить песчаный пляж было очень просто и с меньшими затратами. Плюс ко всему из-за такого вмешательства сильно размыло соседний участок берега к западу", - написал он.

"Как говорится, разум имеет предел, но глупость безгранична", - добавил Верба.

Эксперт также опубликовал сравнительные фото, на которых видно, как выглядело место до и после застройки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились новые фото из пляжей Крыма.