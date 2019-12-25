"Глумление над мертвым": оккупанты Крыма опозорились засохшей елкой. Появились фото

В оккупированной Россией Евпатории (АР Крым) елка, которую традиционно наряжали на Новый год в центре города, засохла. Но это не помешало оккупационной администрации продолжить делать ее символом праздника.

Нелепые фото броско украшенного умирающего дерева опубликовали на странице блога RoksolanaToday&Крым 25%.

"Евпатория. Новогодние краски, контрасты и елка, что не пережила "гавань"! Нарядили умирающую, сохнет она, бедная. Столько лет она радовала горожан и гостей. Украшения на ней для меня выглядели, будто бы кто-то гирлянду на умирающего натянул. Такое сложилось впечатление. Зачем украшали? Непонятно. Убранство на ней выглядит, как глумление над мертвым", – написал автор поста.

Сухая елка в Евпатории, которую нарядили оккупанты RoksolanaToday&Крым 25%

Сухая елка в Евпатории, которую нарядили оккупанты RoksolanaToday&Крым 25%

Сухая елка в Евпатории, которую нарядили оккупанты RoksolanaToday&Крым 25%

Сухая елка в Евпатории, которую нарядили оккупанты RoksolanaToday&Крым 25%

Пользователей сети также возмутил бессмысленный шаг "властей" оккупированного города, и они высмеяли их в комментариях.

"Некрофилы", "Тю, а что, ей вода нужна?", "Как и все на России", "Вы не понимаете, это подсгнившее "величие", "Евпаторийцы считают состояние ели, которая находится возле оккупационной администрации, символом времени", – иронизируют люди.

Евпатория

Новогодние краски

контрасты

И йолка,что не пережила гавань!

Нарядили умирающую

сохнет она бедная pic.twitter.com/tsxv07AzUX — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 24, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму "власти" собрались уничтожить 65 километров диких пляжей в Сакском районе. Оккупанты признали их "проблемой" и постановили уничтожить до 2030 года.

Кроме того, жители Крыма признались об экономическом упадке, который наступил после аннексии полуострова Россией. Местные сняли на видео полностью разрушенный оккупантами один из цехов молокозавода в Евпатории.

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