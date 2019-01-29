''Глотайте молча'': СБУ приготовила разгромный ''сюрприз'' для Путина

Служба безопасности Украины имеет в своем распоряжении и собирается обнародовать данные наемников российской Частной военной компании (ЧВК) "Вагнера", которые погибли 7 февраля 2018 года во время так называемого пригожинського наступления в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом заявила пресс-служба СБУ на странице в Facebook. Уточняется, что речь идет о почти семидесяти паспортах российских "ихтамнетов".

Как отметили в ведомстве, в РФ уже заявили о якобы неправдивости обнародованных 28 января материалов, которые свидетельствуют об использовании Москвой своих наемников, в частности в Сирии.

"От России уже прозвучал традиционный ответ "вы все врете". Вместе с тем обратим внимание, что СБУ уже научила спикеров российского МИД и АП молча глотать горькую правду о преступлениях их военных в разных странах мира", — сказано в сообщении.

"Поэтому в этот раз Кремль "назначил" неофициального комментатора — предателя Украины, бывшего украинского чиновника Сергея Цекова (сейчас — "представитель Крыма" в Совете Федерации РФ. — Ред.). Специально для него мы в ближайшее время обнародуем паспортные данные этих наемников, установленных СБУ", — добавили в пресс-службе.

Один из наемников Путина facebook.com/SecurSerUkraine

Один из наемников Путина facebook.com/SecurSerUkraine

Напомним, во время "пригожинского наступления" в Дейр-эз-Зор погибли не менее 80 наемников "Вагнера", еще почти 100 получили ранения различной степени тяжести.

28 января Служба безопасности Украины опубликовала списки членов ЧВК, которые участвовали в подавлении антиправительственных протестов в Судане.

Указывается, что эти же люди ранее были направлены на штурм Донбасса и множество других спецопераций. Всего рассекретили 149 имен.

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