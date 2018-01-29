Global Hawk ВВС США провел разведку на Донбассе

Cтратегический беспилотный летательный аппарат Военно-морских сил США RQ-4 Global Hawk провел разведку над Донецкой областью.

Об этом в своем Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"Американский красавец сегодня полетал в Донецкой области. Беспилотник американских ВВС (из состава 9-й оперативной группы 4-го соединения, расположенный на авиабазе Сигонелла (Сицилия. - ред.), основная база - Бил, Калифорния)", - написал он, продемонстрировав данные сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией, контролируемой пророссийскими террористами, а также приграничными районами РФ. Также он мог видеть и действия Вооруженных сил Украины.

Дрон может патрулировать в течение 30 часов, совершая полет на высоте 15-18 тыс. метров.

Маршрут полета беспилотника после вылета из Италии пролегал над Грецией, Болгарией и Румынией.

Facebook Владимира Компанийца

Facebook Владимира Компанийца

Facebook Владимира Компанийца

Американский беспилотник RQ-4A Global Hawk практически ежемесячно совершает разведывательные полеты на Донбассе.

Как писал "Обозреватель", 29 января стало известно, что российский истребитель опасно сблизился с патрульным самолетом P-3 Orion ВВС США над международными водами Черного моря.