Глаз не спасли: покушение на ректора под Тернополем получило страшное продолжение

Ректор Тернопольского национального экономического университета Андрей Крысоватый, на которого совершили покушение, и его жена были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Они находятся под круглосуточным наблюдением медиков и охраны в больнице Тернополя, пишет местное издание "Тернополяны".

Кроме ампутированной кисти, как сообщалось ранее, у ректора также многочиленные осколковые ранения тела. У его жены сильно пострадали глаза – один медикам спастись не удалось, за другой все еще борются.

Ректор Андрей Крысоватый с женой Тернополяни

Отмечается, что медики не назвали конкретных диагнозов супругов, однако их состояние остается стабильно тяжелым.

Покушение на ректора под Тернополем получило страшное продолжение

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 сентября по улице Тернопольской в ​​селе Петрикив (возле Тернополя) во дворе дома ректора ТНЭУ Андрея Крысоватого прогремел взрыв.

Полиция озвучила несколько версий покушения на ректора Тернопольского национального экономического университета Aндpея Кpысовaтого, в результате которого мужчине оторвало кисть.

Также недалеко от места взрыва нашли записку, которую могли оставить злоумышленники.

Стало известно, что во взрывном устройстве были обнаружены проволоку и металлические части.

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