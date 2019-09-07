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8 сентября • обновлено в 11:17
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Глаз не спасли: покушение на ректора под Тернополем получило страшное продолжение

25.9т Читать материал на украинском

Ректор Тернопольского национального экономического университета Андрей Крысоватый, на которого совершили покушение, и его жена были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Они находятся под круглосуточным наблюдением медиков и охраны в больнице Тернополя, пишет местное издание "Тернополяны".

Кроме ампутированной кисти, как сообщалось ранее, у ректора также многочиленные осколковые ранения тела. У его жены сильно пострадали глаза – один медикам спастись не удалось, за другой все еще борются.

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Ректор Андрей Крысоватый с женой

Ректор Андрей Крысоватый с женой

Тернополяни

Отмечается, что медики не назвали конкретных диагнозов супругов, однако их состояние остается стабильно тяжелым.

Покушение на ректора под Тернополем получило страшное продолжение

Покушение на ректора под Тернополем получило страшное продолжение

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Тернополь
Тег
взрыв
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