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"Глаз-алмаз!" Видео уничтожения террористов на Донбассе восхитило сеть

3.7тЧитать материал на украинском

Отдельный штурмовой батальон "Донбасс-Украина" в очередной раз уничтожил террористов на Донбассе.

Видео метких ударов показал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Плюшка ватрушкам или очередной "Страйк". Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – прокомментировал он.

Ролик вызвал восторг у пользователей сети. "Супер! Наша армия лучше всех!", "Хорошо пошло!", "Глаз-алмаз!" – пишут они.

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"Глаз-алмаз!" Видео уничтожения террористов на Донбассе восхитило сеть

Скриншот с видео

"Глаз-алмаз!" Видео уничтожения террористов на Донбассе восхитило сеть
"Глаз-алмаз!" Видео уничтожения террористов на Донбассе восхитило сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попало видео подрыва российского танка на полигоне в Торезе.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Комментарии
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Вижу, что пУтинским воякам не сладко на оккупированных землях Украины.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну а что, действительно меткий выстрел. Попал точно в поле!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Хороший кацап, зашкваренный кацап
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CARGO 100
CARGO 100
UaDonetsk Umka, а селюки-герои, "пропитанные морской солью", в Бутырке очко моют ... Аж 24-ре очка и по три раза на день ...
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1
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