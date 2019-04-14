"Глаз-алмаз!" Видео уничтожения террористов на Донбассе восхитило сеть

Отдельный штурмовой батальон "Донбасс-Украина" в очередной раз уничтожил террористов на Донбассе.

Видео метких ударов показал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Плюшка ватрушкам или очередной "Страйк". Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – прокомментировал он.

Ролик вызвал восторг у пользователей сети. "Супер! Наша армия лучше всех!", "Хорошо пошло!", "Глаз-алмаз!" – пишут они.

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попало видео подрыва российского танка на полигоне в Торезе.

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