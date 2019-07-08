Главу патрульных Одесщины отстранили: полицейская-бунтарь теперь "слила" данные о Херсоне

Патрульная из Одессы Зоя Мельник, которая рассказала о беспределе в полиции родного города, поделилась новыми скандальными данными о Херсоне.

Информацию, полученную от коллег, слила она в Facebook. "Короче, департамент дал команду флешмобить своим преданным честным. Они флешмобят. А тем временем мне все шлют и шлют инфу патрульные. С управления Херсонской области вот такую инфу скинули", – написала она.

Так, собеседник девушки написал, что начальник управления патрульной полиции, Константин Дронгаль участвует в продаже званий.

Зоя Мельник nabludatel.od.ua

Кроме того, сами патрульные якобы берут с водителей плату за проезд – 100-200 грн. По информации источника, в этой схеме начальник также принимает непосредственное участие, поскольку берет "процент".

Скриншот

Скриншот

Также стало известно, что после признаний Мельник начальника патрульной полиции Одесской Области Юрия Рыбака отстранили от должности. Теперь ему предстоит служебное расследование, которое проведет специальная комиссия из Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мельник рассказала о коррупции, методах работы и невыполнении своих обязанностей реформированными правоохранительными органами Одесской области.

Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков сообщил, что патрульная из Одессы Зоя Мельник сделала публичное заявление после того, как ее уведомили об увольнении по дисциплине.

Начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля ответил на историю Мельник, заявив, что девушка преувеличивает масштабы проблемы.

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