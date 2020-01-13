Главу налоговой Одесщины поймали на взятке в $25 тысяч: НАБУ показало скрытое видео

НАБУ вело дело и.о. начальника ГУ Государственной налоговой службы в Одесской области Натальи Чеботаревой еще с декабря 2019 года.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро, опубликовав видео, на котором был зафиксирован факт дачи взятки в $25 тысяч.
По словам подозреваемых, она "должна была стать первым траншем в дальнейшем "взаимодействии" с должностными лицами региональной прокуратуры".
Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Также следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.
НАБУ задержало Наталью Чеботареву
Facebook Натальи Чеботаревой
Наталья Чеботарева
Facebook Натальи Чеботаревой
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАБУ задержало взяточницу в Офисе президента Владимира Зеленского Светлану Кондзелю. Вскоре суд отпустил ее.
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