Главу Кировоградской ОГА задержали за вымогательство 1,8 млн гривен взятки. Фото

Глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь задержан 25 июня за вымогательства взятки в размере 1,8 миллиона гривен.

Чиновника поймали на "горячем" вместе с его сообщником также из ОГА, сообщается на странице Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Задержан глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь Facebook НАБУ

В ведомстве не уточняют, о главе какой именно ОГА идет речь, однако по данным члена набсовета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко – это Андрей Балонь. Также ранее СМИ и активист сообщали о его задержании и обысках.

Задержан глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь Telegram Сергея Лещенко

"Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям "предложения", средства должны передаваться траншами", – отметили в НАБУ.

Задержан глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь Facebook НАБУ

Первый транш в размере 100 тысяч гривен чиновники получили в июне, что было зафиксировано следствием. Их задержали во время передачи второго транша в 250 тысяч гривен.

Подробности в ведомстве пообещали обнародовать позднее.

Задержан глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь Facebook НАБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировоградской ОГА и дома у главы облгосадминистрации Андрея Балоня прошли обыски. Также в СМИ сообщали, что его задержали.

Напомним, что ранее, 25 июня, Кабинет министров согласовал отставку Балоня с должности главы Кировоградской ОГА.