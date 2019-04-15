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Главу ГБР заподозрили в госизмене: что известно

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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

Он подозревается в совершении государственной измены и других преступлениях.

Расследование проводит Служба безопасности Украины, сообщило НАБУ в ответе на запрос агентства "Украинские новости".

Роман Труба

Роман Труба

Википедия

В соответствии с решением Соломенского районного суда Киева 29 марта начато соответствующее расследование.

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1 апреля НАБУ направила уголовные производства в САП для определения подследственности, так как за исключением ст. 364, перечисленными преступлениями НАБУ не занимается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Члены Совета общественного контроля при ГБР выразили недовольство деятельностью главы ведомства Романа Трубы.

  • По их словам, Труба не приложил никаких усилий к созданию Контрольно-дисциплинарной комиссии при органе. Кроме того, он совершил ряд нарушений, превышая свои полномочия.

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Персона
Роман Труба
Место
Украина
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de lik
de lik
У хахлов одни предатели кругом: в Крыму, на Донбассе, в Пасе, вот теперь в Киеве
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Дня не проходит, чтоб бандеры кого то не расстреляли..
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Перепил Недо
Перепил Недо
Михайлов Андрей, ты следующий, иди подмывайся и зелёнкой лоб намажь.
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