Главу ГБР заподозрили в госизмене: что известно

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.
Он подозревается в совершении государственной измены и других преступлениях.
Расследование проводит Служба безопасности Украины, сообщило НАБУ в ответе на запрос агентства "Украинские новости".
Роман Труба
Википедия
В соответствии с решением Соломенского районного суда Киева 29 марта начато соответствующее расследование.
1 апреля НАБУ направила уголовные производства в САП для определения подследственности, так как за исключением ст. 364, перечисленными преступлениями НАБУ не занимается.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Члены Совета общественного контроля при ГБР выразили недовольство деятельностью главы ведомства Романа Трубы.
По их словам, Труба не приложил никаких усилий к созданию Контрольно-дисциплинарной комиссии при органе. Кроме того, он совершил ряд нарушений, превышая свои полномочия.
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