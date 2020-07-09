Главу Фонда госимущества хотели "купить" за 800 тысяч долларов, – НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало мужчину, который пытался подкупить главу Фонда государственного имущества.

Ему предлагали 800 тысяч долларов за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий определенных лиц, сообщается на странице НАБУ в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

НАБУ задержало мужчину, который пытался подкупить главу ФГИУ Facebook НАБУ

Также за эту сумму предлагалось продлить действие договора, заключенного между одним из указанных предприятий и коммерческой компании.

НАБУ задержало мужчину, который пытался подкупить главу ФГИУ Facebook НАБУ

Злоумышленника задержали во время передачи первого транша в размере 200 тысяч долларов. Следственные действия продолжаются. Подробности в НАБУ пообещали обнародовать позже.

НАБУ задержало мужчину, который пытался подкупить главу ФГИУ Facebook НАБУ

В ведомстве напомнили, что это уже вторая попытка подкупить главу ФГИУ. Обвинительный акт относительно двух участников был направлен в суд еще в июне.

НАБУ задержало мужчину, который пытался подкупить главу ФГИУ Facebook НАБУ

Тогда взятку ему предлагали за назначение на должность директора Одесского припортового завода, чтобы наладить сотрудничество между предприятием и определенными частными компаниями.

Facebook НАБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ 12 июня задержало нескольких человек, в том числе первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, при передаче взятки в размере $6 млн.