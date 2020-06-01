Главный фигурант дела об убийстве Шеремета заявил о провокациях в СИЗО

Подозреваемый в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) утверждает, что в СИЗО на него совершалось давление.

Как заявил Антоненко в интервью "Бабелю", ему запрещали теплые вещи, средства гигиены (помыться, постричься), не оказывали медицинскую помощь, например, стоматологическую.

Андрей Антоненко

"Еще мне не давали свидания с родными", – добавил он, хотя, согласно законодательству, ежемесячно разрешаются по меньшей мере три кратковременные свидания.

По словам подозреваемого, также к нему в камеру подселяли соседей-провокаторов.

"Был случай с нацистскими книгами. Он зашел в камеру с двумя такими книгами. Я обалдел. Объяснил ему в двух словах ситуацию, и на этом мы поставили точку. В тот же день рассказал об этом случае следователю и адвокату", – отметил Антоненко.

Он рассказал, что в первый же день его посадили в камеру, где сидел так называемый "с*ка" – так называют тех, кто сотрудничает со следствием.

"Но поскольку я не причастен к преступлению и скрывать мне нечего, никакой полезной информации они не получили", – подчеркнул музыкант.

По его словам, был еще один случай, когда подсел товарищ и сразу, между прочим, сказал, что у него нашли две гранаты.

"Думаю, это также была провокация относительно какой-то взрывчатки. Но результат снова был никакой", – считает Антоненко.

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