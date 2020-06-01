Главный фигурант дела об убийстве Шеремета заявил о провокациях в СИЗО

Подозреваемый в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) утверждает, что в СИЗО на него совершалось давление.

Как заявил Антоненко в интервью "Бабелю", ему запрещали теплые вещи, средства гигиены (помыться, постричься), не оказывали медицинскую помощь, например, стоматологическую.

Андрей Антоненко

"Еще мне не давали свидания с родными", – добавил он, хотя, согласно законодательству, ежемесячно разрешаются по меньшей мере три кратковременные свидания.

По словам подозреваемого, также к нему в камеру подселяли соседей-провокаторов.

"Был случай с нацистскими книгами. Он зашел в камеру с двумя такими книгами. Я обалдел. Объяснил ему в двух словах ситуацию, и на этом мы поставили точку. В тот же день рассказал об этом случае следователю и адвокату", – отметил Антоненко.

Он рассказал, что в первый же день его посадили в камеру, где сидел так называемый "с*ка" – так называют тех, кто сотрудничает со следствием.

"Но поскольку я не причастен к преступлению и скрывать мне нечего, никакой полезной информации они не получили", – подчеркнул музыкант.

По его словам, был еще один случай, когда подсел товарищ и сразу, между прочим, сказал, что у него нашли две гранаты.

"Думаю, это также была провокация относительно какой-то взрывчатки. Но результат снова был никакой", – считает Антоненко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

Генеральный прокурор Украины (на то время) Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства.

Он 2 марта признал, что в деле Шеремета все еще нет новой информации. Расследование фактически остановилось.

Офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста еще на два месяца – до 12 июня.

21 мая появилась информация, что подозреваемым по делу об убийстве Шеремета – Кузьменко, Антоненко и Дугарь изменили подозрения.

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