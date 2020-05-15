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16 мая • обновлено в 02:29
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"Главнокомандующий записывает прекрасные видеоролики": Зеленского упрекнули в замалчивании агрессии Путина на Донбассе

9.9т
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Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что президент Владимир Зеленский должен был показать всему миру видео, подтверждающее присутствие российского спецназа ФСБ на оккупированных территориях Донбасса.

С таким заявлением он выступил в прямом эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". По словам Яценюка, Зеленский должен был продемонстрировать ролик членам Нормандской четверки, мировым дипломатическим службам, членам ТГК и так далее.

"Недостаточно показать это видео в эфире вашего шоу, пусть и на большом канале. Это видео президент Украины должен поручить показать всем дипломатическим службам мира, президенту Макрону, всем членам Нормандской четверки, всем членам ТГК в Минске. Это правда о том, как Путин исполняет Минские соглашения. Он убивал и убивает украинцев", – сказал Яценюк.

Арсений Яценюк

Арсений Яценюк

Скриншот из видео

Такое же мнение высказал и журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что у президента получается снимать "прекрасные видеоролики" и ему стоило бы показать и запись, подтверждающую нарушение Владимиром Путиным Минских соглашений.

"Разглашение в интернете было сильным, но мне кажется, что это должны были показывать все. С этим видео должен был выступить Владимир Зеленский, как главнокомандующий, который записывает прекрасные видеоролики, очень убедительные. Он должен был показать народу Украины прямой факт нарушения Минских соглашений российскими войсками, применением Владимиром Путиным российского спецназа и самого нового их вооружения, которого даже нет на вооружении украинской армии", – заявил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, на котором запечатлен российский спецназ ФСБ на территории оккупированного Донбасса.

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Темы
Свобода слова Савика Шустера Война на Донбассе
Персоны
Савик Шустер Арсений Яценюк Юрий Бутусов
Место
Украина
Теги
война Россия - страна-агрессор
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