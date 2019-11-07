В Киеве на взятке попалась главный юрист НБУ: подробности и фото громкого задержания

В четверг, 7 ноября, в Киеве задержали главного юрисконсульта Национального банка Украины при получении взятки в размере 15 тысяч долларов за содействие в получении лицензии на обмен валюты.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратури Киева в Facebook. Также был задержан посредник, который участвовал в передаче денег предпринимателем (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как установлено досудебным расследованием, должностное лицо через посредника обратилась к директору общества, которое осуществляет деятельность по обмену валюты, с предложением за денежное вознаграждение оказать содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций.

В Киеве задержана главный юрист НБУ со взяткой Пресс-служба прокуратуры Киева

За положительное решение этого вопроса сотрудница НБУ потребовала от предпринимателя вознаграждение в сумме 30 тыс. долларов США.

Подозреваемых задержали при получении части денег - 15 тысяч долларов. Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении по предварительному правовой квалификацией по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Как уточнила в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, узнав, что у директора обменного общества есть проблемы с получением бессрочной лицензии, сотрудница Нацбанка сама предложила свою помощь в решении этого вопроса.

Первая встреча состоялась 6 ноября, а 7 ноября – передача половины суммы. Вторую часть оговоренной суммы предприниматель должен был передать после получения лицензии.

В Киеве на взятке попалась главный юрист НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже второй подобный случай за последнее время. 29 октября в Киеве задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть 50 тысячами долларов, которые он требовал у предпринимателя за лицензию на обмен валюты.

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