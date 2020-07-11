Главе "Свободы" Николаевщины выстрелили в голову: первые подробности

В Николаеве с огнестрельным ранением головы госпитализировали главу областной организации ВО "Свобода" Демида Губского.

Как сообщается на официальном сайте управления полиции в Николаевской области, около 07:45 в полицию поступило сообщение от медиков, что с места проживания к ним доставлен 33-летний мужчина с травмой головы. По данным "Цензор.НЕТ", пострадавшим оказался Губский.

Во время проведения операции было установлено характер травмы – несквозное огнестрельное ранение в голову. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве работнику, который клал плитку возле дома, выстрелили в голову.