"Братушки" в спину: на Донбассе пристрелили одного из главарей банды "Пятнашки". Фото террориста

В понедельник, 20 января, на Донбассе террористы "ДНР" ликвидировали "замкомандира" бандформирования "Пятнашка" Алексея "Грина" Кривулю.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Убит в Донецке выстрелом в спину. Братушки ликвидировали", – раскрыл подробности Штефан. Террористы уточнили в сети, что "Грина" "подло убили" свои же.

Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе Миротворец

Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе Миротворец

Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе Миротворец

Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе Миротворец

Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе Twitter Necro Mancer

Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе Twitter Necro Mancer

Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе Twitter Necro Mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе ликвидировали террориста батальона "Восток" по прозвищу "Заур".

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