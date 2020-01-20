Главная Новости
21 января • обновлено в 00:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Братушки" в спину: на Донбассе пристрелили одного из главарей банды "Пятнашки". Фото террориста

1.7т
Читать материал на украинском

В понедельник, 20 января, на Донбассе террористы "ДНР" ликвидировали "замкомандира" бандформирования "Пятнашка" Алексея "Грина" Кривулю.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Убит в Донецке выстрелом в спину. Братушки ликвидировали", – раскрыл подробности Штефан. Террористы уточнили в сети, что "Грина" "подло убили" свои же.

Новости
На Донбассе "самоликвидировался" террорист "ДНР": появились фото
Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе

Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе

Миротворец

Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе

Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе

Миротворец

Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе

Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе

Миротворец

Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе

Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе

Миротворец

Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе

Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе

Twitter Necro Mancer

Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе

Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе

Twitter Necro Mancer

Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе

Главаря "Пятнашки" Кривулю застрелили на Донбассе

Twitter Necro Mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе ликвидировали террориста батальона "Восток" по прозвищу "Заур".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Новости Донбасса Новости ДНР ДНР Донбасс
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
7
Смешно
9
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Ну вот важных свиделей мочат...интересно кто следующий в списке ФСБ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги