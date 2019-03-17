Главари "Л/ДНР" поехали в Крым на поклон к Путину: о чем будут говорить

Главари "Л/ДНР" Денис Пушилин и Игорь Пасечник надеются на встречу с президентом России Владимиром Путиным на аннексированном полуострове Крым. Они якобы представят лидеру РФ предложения по Донбассу.

Они будут присутствовать на "праздничных мероприятиях" и готовятся к разговору с глаза на глаз. Такими данными располагает пропагандистский Telegram-канал террористов на Донбассе WarGonzo.

"Пасечник и Пушилин приготовили для ВВП ряд довольно громких предложений, в расчете хотя бы на короткую и неформальную встречу, скажем так, в кулуарах. Не исключено, что Путин на их просьбы откликнется, учитывая благоприятный исторический контекст, чтобы подчеркнуть долгосрочность и экспансию "крымского проекта" на другие, прилегающие к РФ территории", – сказано в сообщении.

Денис Пушилин и Игорь Пасечник

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом у Путина неоднозначно высказывались о его поездке в Крым. В частности, его спикер Дмитрий Песков заявил, что российский лидер пока не принял окончательного решения.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся