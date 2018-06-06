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Главарь "Спарты" убил в ДТП свою девушку: появилось фото

9.6тЧитать новость на украинском

Один из главарей террористов "ДНР", возглавляющий группировку "Спарта" Владимир Жога с позывным "Воха" во время ДТП ехал на мотоцикле с девушкой, которая в результате аварии погибла.

Как сообщают в сети, Анна встречалась с террористом.

Напомним, сам "Воха" был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
УкраинаДонецк
Объекты
ДТПНовости ДНРтеррористы "ДНР"
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