Главарь "Спарты" убил в ДТП свою девушку: появилось фото

Один из главарей террористов "ДНР", возглавляющий группировку "Спарта" Владимир Жога с позывным "Воха" во время ДТП ехал на мотоцикле с девушкой, которая в результате аварии погибла.

Как сообщают в сети, Анна встречалась с террористом.

Напомним, сам "Воха" был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Кохайтеся , чорнобриві, та не з москалями



В аварии сегодня в Донецке подохло шмара вохи,камандирра ОПГ Спарта.

Оно ехало на одном мотоцикле с вохой.Воха выжил,шмара нет. Виноваты в аварии- лихачи на мото



Мораль:ибо нехуй чувствовать себя бессмертными.Даст бог и воха сдохнет pic.twitter.com/3W7TSxS77B — Fashik Donetskiy (@FashikDonetskiy) 5 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно о загадочном исчезновении главного конкурента главаря "ДНР" Александра Захарченко.