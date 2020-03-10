Главарь "ЛНР" проговорился, для чего придумали "Новороссию"

Лидер террористов "ЛНР" Леонид Пасечник случайно проговорился и признал, что так называемое МВД непризнанной республики торгует наркотиками в ОРДЛО.

Потом он спохватился, но было поздно, так как информацию уже напечатала местная газета. Об этом в своем блоге сообщил журналист Денис Казанский, отмечая, что таким образом в рядах оккупантов дали понять, для чего придумали "Новороссию".

По его словам, 25 февраля Пасечник проводил в "доме правительства" встречу с активом движения "Мир Луганщины" на которой сказал, что хотел бы отменить комендантский час к 9 мая, поскольку никакого толку от него нет, и даже наоборот – именно в комендантский час и "творятся самые темные дела".

Пасечник проговорился и признал, что "полиция ЛНР" торгует наркотиками

"Поначалу эту радостную новость тут же разместило луганское издание "ХХI век". Однако его сотрудникам быстро разъяснили, что ничего такого Пасечник не говорил, и статья с сайта быстро исчезла. Это не только сайт, но и газета, и в последний статью успели выпустить в тираж. Она поступила в продажу уже 26 февраля", – пишет журналист, отмечая, что материал напечатали на первой полосе.

Именно в нем главарь "ЛНР" "открыто наехал" на так называемое МВД, возглавляемого Игорем Корнетом, который несколько лет назад фактически устроил переворот в группировке террористов и сбросил ее предыдущего главаря Игоря Плотницкого.

Пасечник признал, что "полиция ЛНР" торгует наркотиками deniskazansky.com.ua

"Был случай, когда задержали руководителя отдела МВД, который лично развозил наркотики на своем автомобиле. Как вы это себе представляете? Пока были казаки, наркотиков не было. Вернулась полиция – вернулись наркотики", – цитирует слова Пасечника Казанский, подчеркивая, что таким образом тот фактически обвинил "МВД ЛНР" не в крышевании, а именно в торговле наркотиками.

Пасечник признал, что "полиция ЛНР" торгует наркотиками deniskazansky.com.ua

Журналист добавил: случайно проговорившись, главарь "ЛНР" признал, что Корнет возглавляет целый наркокартель.

"Если кто-то до сих пор не понял, зачем эти люди устроили всю эту "новороссию" и захватили часть территории Украины, то вот и ответ. Чтобы нещадно эксплуатировать полученную резервацию и зарабатывать на ее несчастных бесправных обитателях. В том числе и продавая им наркотики. В нищих, диких странах, как известно, наркота пользуется большим спросом", – подытожил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили видео допроса террориста "ДНР", на котором он рассказывает украинским защитникам, как оказался на их территории и о своей наркозависимости.

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