Главарь "ЛНР" привел войска в полную боеготовность и пригрозил Украине

Главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник привел оккупационные войска в полную боевую готовность и нагло пригрозил Украине отодвинуть линию фронта.

Его экстренное обращение обнародовал пропагандист боевиков Андрей Марочко на своем Telegram-канале. В частности, Пасечник ложно обвинил украинских воинов в обстреле ЛЭП "Михайловка-Коммунарская" и ремонтной бригады, которая там работала, а также патруля ОБСЕ.

"В связи с этим хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В случае продолжения подобных действий со стороны ВСУ, вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередач", – разразился угрозами главарь российских наемников.

Террористы "ЛНР" bigmir)net

"В этих целях мною уже даны соответствующие указания о приведении в боевую готовность подразделений "народной милиции", – добавил Пасечник, пытаясь запугать Украину и безосновательно обвиняя ее.

Кроме того, в своем обращении он призвал ОБСЕ, Германию, Францию и страну-агрессора Россию "помочь" Украине принять необходимые решения по обеспечению реального перемирия.

Позже такое же заявление сделал главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пасечник сообщил, что процесс "интеграции" временно оккупированной территории Луганщины с Россией набирает обороты. В своем поздравлении по случаю "образования" псевдореспублики он отметил, что способствует этому выдача паспортов страны-агрессора жителям "ЛНР".