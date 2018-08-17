Главарь "ЛНР" подорвал свой склад боеприпасов, убив 6 человек - ИС

Террористы "ЛНР" обвиняют одного из своих "комбригов" в подрыве склада боеприпасов, в результате чего погибли 6 человек, около 10 ранены, а также были уничтожены 4 БМП и грузовик.

Как сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, инцидент произошел 14 августа в районе населенного пункта Желобок.

"В штабе "2-го АК" заявляют о работе украинских минометчиков, в среде боевиков говорят о несоблюдении мер безопасности на фоне распития самими оккупантами на складе спиртных напитков", - написал он.

По информации Тымчука, российские "советники" при штабе "2-го АК", принимающие участие в расследовании происшествия, заявили об "умышленном характере" взрыва и рассматривают вопрос причастности к организации данного ЧП местного комбрига с позывным "Джафар".

"При этом российские офицеры заявляют, что ранее у данного комбрига при проверках были обнаружены серьезные недостачи по топливу и боеприпасам, в связи с чем, по их мнению, он и мог организовать взрывы для сокрытия полного масштаба разворованных материально-технических средств", - добавил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее силы ООС отразили дерзкие атаки террористов на Донбассе.