Главарь террористической "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что процесс "интеграции" временно оккупированной территории Луганщины с Россией набирает обороты.

Кроме того, в своем поздравлении по случаю "образования" псевдореспублики на сайте боевиков он отметил, что способствует этому выдача паспортов страны-агрессора жителям "ЛНР".

Леонид Пасечник Сайт террористов "ЛНР"

"За шесть лет становления "республики" в условиях военного времени мы прошли очень непростой путь… Многого удалось достичь благодаря всеобъемлющей помощи и постоянной поддержке "братской" России. На сегодняшний день процесс интеграции с Российской Федерацией продолжает набирать обороты, а получение российского гражданства открывает жителям Донбасса новые горизонты и дает чувство уверенности в завтрашнем дне", – сказал пособник оккупантов.

Кроме того, он подчеркнул, что в 2014 году террористы якобы построили свободное "государство", в котором нет места "фашизму и беззаконию".

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