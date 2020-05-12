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12 мая • обновлено в 17:06
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Главарь "ЛНР" Пасечник заговорил о присоединении к России

2.8т
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Главарь террористической "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что процесс "интеграции" временно оккупированной территории Луганщины с Россией набирает обороты.

Кроме того, в своем поздравлении по случаю "образования" псевдореспублики на сайте боевиков он отметил, что способствует этому выдача паспортов страны-агрессора жителям "ЛНР".

Леонид Пасечник

Леонид Пасечник

Сайт террористов "ЛНР"

"За шесть лет становления "республики" в условиях военного времени мы прошли очень непростой путь… Многого удалось достичь благодаря всеобъемлющей помощи и постоянной поддержке "братской" России. На сегодняшний день процесс интеграции с Российской Федерацией продолжает набирать обороты, а получение российского гражданства открывает жителям Донбасса новые горизонты и дает чувство уверенности в завтрашнем дне", – сказал пособник оккупантов.

Кроме того, он подчеркнул, что в 2014 году террористы якобы построили свободное "государство", в котором нет места "фашизму и беззаконию".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Леонид Пасечник
Место
Украина Луганск
Тег
Новости ЛНР
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Сахно Дмитрий
Сахно Дмитрий
О очередное чепушило, любитель сруской вясны выперднул типа мысль.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Сахно Дмитрий, Наверняка умным себя считает.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
А смысл?все просрано,прохихикано,прое..о.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Чем ответят главари украины?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Захаров Дмитрий, Объявлением очередной блокады ОРДЛО. Пипец, это надо додуматься - работали там предприятия, все налоги платили в бюджет Украины, уголь шел на ТЭС Украины... Взяли блокаду сделали и это при сухопутной границы с РФ в 400 км. Скажите, есть ли ум у таких руководителей.
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