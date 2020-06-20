Главарь "ЛНР" обратился к Зеленскому с просьбой "выполнить обещание"

Расследования 08:58, 20.06.2020 Обновлено: 09:01, 20.06.2020

Главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Он пообещал вернуть режим полной боевой готовности на оккупированной территории Луганской области, если ВСУ "не прекратят обстрелы".

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Расследования

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