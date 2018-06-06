Главарь "ДНР" устроил смертельное ДТП: появилось видео аварии

Опубликована запись ДТП с участием одного из главарей террористов "ДНР", возглавляющий группировку "Спарта", Владимира Жоги с позывным "Воха".
Согласно ролику, который засняли очевидцы, по дороге в результате удара разбросало тела и остатки транспорта. Видео было опубликовано на YouTube.
Как сообщают СМИ, подконтрольные террористам, врач-хирурга Донецкого травматологического центра Дмитрий Степанюк отметил стабильно-тяжелое состояние Жоги.
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Как сообщал OBOZREVATEL, "Воха" сбил на смерть девушку. Сам террорист был госпитализирован в тяжелом состоянии. Выяснилось, что он входил в ближний круг "Моторолы" и был первым заместителем Павлова.
Более того, на момент аварии, с ним находилась его девушка Анна, которая также погибла.
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