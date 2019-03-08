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Главарь "ДНР" удивил странной переменой во внешности к 8 марта: появилось фото

4.3тЧитать материал на украинском

В сети вызвало ажиотаж новое фото главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина, на котором он вручает женщине цветы по случаю 8 марта.

Снимок опубликовал в Twitter пользователь Necro Mancer. В соцсетях заметили странные изменения во внешности Пушилина. Главарь террористов выглядит неестественно растолстевшим.

"Ужасы нашего городка", – написал автор публикации.

Главарь "ДНР" удивил странной переменой во внешности к 8 марта: появилось фото
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Отправился "на подвал": Пушилин "убрал" влиятельного главаря террористов

Пользователи соцсетей бурно обсуждают фото:

"А чего Пушилина так разнесло?) Или он в бронике?"

"Противоминные трусы".

"Жареный кабанчик".

"Карлсон из ОРДЛО".

"Карьера пошла вверх – из пирамиды из трех букв МММ в "главу республики". Такое".

Главарь "ДНР" удивил странной переменой во внешности к 8 марта: появилось фото
Главарь "ДНР" удивил странной переменой во внешности к 8 марта: появилось фото
Главарь "ДНР" удивил странной переменой во внешности к 8 марта: появилось фото
Главарь "ДНР" удивил странной переменой во внешности к 8 марта: появилось фото
Главарь "ДНР" удивил странной переменой во внешности к 8 марта: появилось фото
Главарь "ДНР" удивил странной переменой во внешности к 8 марта: появилось фото
Главарь "ДНР" удивил странной переменой во внешности к 8 марта: появилось фото
Главарь "ДНР" удивил странной переменой во внешности к 8 марта: появилось фото
Главарь "ДНР" удивил странной переменой во внешности к 8 марта: появилось фото
Главарь "ДНР" удивил странной переменой во внешности к 8 марта: появилось фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли архивное фото нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который до войны был активным участником финансовой пирамиды МММ.

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Темы
Новости Донецка и Донецкой областиВойна на Донбассе8 Марта
Персона
Денис Пушилин
Место
УкраинаДонецк
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНР8 Марта
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
не зря приезжали кадыровские муртады. вон какую сраку наебли дырявому
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
И только главарь украины не меняется, тот же опухший вид, тот же мятый костюм и рваные носки)))))
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