Главарь "ДНР" удивил странной переменой во внешности к 8 марта: появилось фото

В сети вызвало ажиотаж новое фото главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина, на котором он вручает женщине цветы по случаю 8 марта.
Снимок опубликовал в Twitter пользователь Necro Mancer. В соцсетях заметили странные изменения во внешности Пушилина. Главарь террористов выглядит неестественно растолстевшим.
"Ужасы нашего городка", – написал автор публикации.
Пользователи соцсетей бурно обсуждают фото:
"А чего Пушилина так разнесло?) Или он в бронике?"
"Противоминные трусы".
"Жареный кабанчик".
"Карлсон из ОРДЛО".
"Карьера пошла вверх – из пирамиды из трех букв МММ в "главу республики". Такое".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли архивное фото нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который до войны был активным участником финансовой пирамиды МММ.
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