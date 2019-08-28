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"Бомбил собственный город": главарь "ДНР" сделал сенсационное признание

2.3т Читать материал на украинском

Главарь террористов "ДНР" Александр Ходаковский признался, что в 2014 году приказал бомбить Ясиноватую в Донецкой области реактивными снарядами.

Это преступление было совершено якобы для того, чтобы заставить воинов Вооруженных сил Украины отступить из населенного пункта. Признание террорист опубликовал на своей странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте", пишет "Восточный вариант".

"Недавно мы отметили день освобождения Ясиноватой. Мой расчет на то, что если я нанесу артиллерийский удар по местам скопления противника, уже укрепляющегося в городе, после чего выдвину штурмовую группу – противник не сможет оказать существенного сопротивления, – оправдался. Впервые с начала этой войны мне пришлось принимать тяжелое решение бомбить собственный город реактивными снарядами", – написал Ходаковский.

"Но Бог милостив – никто из гражданских не пострадал, и даже разрушения были минимальными", – едко добавил он.

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Александр Ходаковский

Александр Ходаковский

"Восточный вариант"

На самом же деле в августе 2014 года в Ясиноватой из-за обстрелов регулярно гибло гражданское население. При этом имена не всех погибших удалось установить, так как в городе фактически происходила гуманитарная катастрофа – не было электричества, интернета и мобильной связи.

"Бомбил собственный город": главарь "ДНР" сделал сенсационное признание

На сенсационное признание боевика отреагировал украинский журналист Денис Казанский, который возмутился тем фактом, что предыдущие пять лет оккупанты пытались повесить свои преступления на украинскую сторону.

"Пять лет понадобилось, чтобы сказать правду. До этого орали, что это "бандеровцы" обстреливали мирные кварталы, потому что ненавидят Донбасс", – написал он в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист "ДНР", российский писатель Захар Прилепин похвастался большим числом убитых украинцев. Он заявил, что не жалеет о том, что принимал участие в войне против Украины, выразив уверенность, что останется безнаказанным за помощь оккупантам.

А российский террорист Антон Горохов "Грант" заявил, что приехал воевать против украинцев на Донбасс, потому что "для выживания русской цивилизации нужны население и территория Украины и Беларуси".

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персоны
Александр Ходаковский Денис Казанский
Место
Украина
Тег
ДНР
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