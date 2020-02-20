"Бумеранг бьет по нам": главарь "ДНР" пожаловался на упадок в армии террористов

Главарь бригады "Восток" террористов "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что в армии боевиков наблюдается жесткий некомплект, поскольку никто из местного населения Донбасса не хочет идти воевать.

Такое признание он сделал в интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда", отметив, что общество на временно оккупированных территориях сильно расколото.

"Есть понятия стабильно плохо и стабильно хорошо. У нас стабильно плохо. Ничего не поменялось с той поры, когда я давал этому оценку, вызывая шквал недовольства и критики. Командный состав оставляет желать лучшего", – сказал террорист Ходаковский.

Александр Ходаковский ТСН

Кроме того, его возмутил тот факт, что в "ДНР" есть масса недовольных людей, которые живут реалиями мирной жизни и предъявляют претензии оккупантам.

"Хорошо! Вот у нас дефицит личного состава, приходите, обучим, всем обеспечим, в бой сразу кидать не станем. Думаете, стоят за забором? Нет! А знаете почему? Потому что не мотивированы, потому что читают однобокую информацию в интернете. И опять мы возвращаемся к информационной войне и бумерангу, который мы же запустили, и он бьет по нам", – признался боевик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети появилось видео, на котором Ходаковский признался, что лично отдал приказ об артобстреле родного города Ясиноватая на Донбассе.

Также террорист "ДНР" рассказал, как сразу 90 наемников Путина без предупреждения сбежали от украинских защитников в районе Авдеевки на Донбассе.

А еще один российский террорист "ДНР" Геннадий Дубовой признался, что в 2014 году оккупанты потеряли надежду захватить Мариуполь, поскольку за него некому было воевать.

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