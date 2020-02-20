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20 февраля • обновлено в 11:15
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"Бумеранг бьет по нам": главарь "ДНР" пожаловался на упадок в армии террористов

2.8т
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Главарь бригады "Восток" террористов "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что в армии боевиков наблюдается жесткий некомплект, поскольку никто из местного населения Донбасса не хочет идти воевать.

Такое признание он сделал в интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда", отметив, что общество на временно оккупированных территориях сильно расколото.

"Есть понятия стабильно плохо и стабильно хорошо. У нас стабильно плохо. Ничего не поменялось с той поры, когда я давал этому оценку, вызывая шквал недовольства и критики. Командный состав оставляет желать лучшего", – сказал террорист Ходаковский.

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Александр Ходаковский

Александр Ходаковский

ТСН

Кроме того, его возмутил тот факт, что в "ДНР" есть масса недовольных людей, которые живут реалиями мирной жизни и предъявляют претензии оккупантам.

"Хорошо! Вот у нас дефицит личного состава, приходите, обучим, всем обеспечим, в бой сразу кидать не станем. Думаете, стоят за забором? Нет! А знаете почему? Потому что не мотивированы, потому что читают однобокую информацию в интернете. И опять мы возвращаемся к информационной войне и бумерангу, который мы же запустили, и он бьет по нам", – признался боевик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Александр Ходаковский
Место
Украина Донецк
Тег
ДНР
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Хорошая новость - такую бы новость из Украины - было бы счастье !
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