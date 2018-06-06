Главарь "ДНР" попал в смертельное ДТП: что о нем известно

Один из главарей террористов "ДНР" Владимир Жога с позывным "Воха", который попал в смертельное для его девушки ДТП, возглавляет группировку "Спарта". Сам боевик, некогда приближенный к покойному Арсену Павлову "Мотороле", тоже находится в тяжелом состоянии в реанимации. Подробнее о нем - в материале OBOZREVATEL.

Что известно о "Вохе"

"Воха" родился в 1993 году в Славянске. Борьбу за "русский мир" начинал на блок-постах родного города. Осенью 2014 года с группой боевиков посещал Москву. Входил в ближний круг "Моторолы" - был первым заместителем Павлова.

"Моторола мой друг, товарищ, кум. Я крестил его дочь Мирославу. Познакомились в самом начале войны - в Славянске. Под опеку "Моторолы" я попал 7 мая 2014 года. Мы тогда стояли на блокпосту, из "вооружения" - палки да дубинки... После этого я долго не видел его. Потом случайно встретились, и он меня вспомнил. У меня тогда была машина - пикап, и Арсен сказал: "Пошли со мной воевать", - рассказывал Жога росСМИ после убийства "Моторолы".

В 2016 году "Воха" вошел в командование "отдельного разведывательного батальона" "Спарта".

Что известно о "Спарте"

Террористы создали "Спарту" в августе 2014 года в Донецке на основе пулеметно-противотанкового "взвода" "Моторолы". Однако "Спартой" группировка "Моторолы" начала называться только осенью 2014 года.

Террористы атаковали украинских воинов в Донецком аэропорту. 4 октября 2014-го боевики "Спарты" попытались "выкурить" "киборгов", залив подвалы керосином. 30 ноября террористы "Моторолы" водрузили флаг "ДНР" над старым терминалом аэропорта.

С 2015 года боевики принимали участие в боях в районе Дебальцево, затем - их перебросили в район Широкино.

В феврале 2015 года батальон "Спарта" был внесён в санкционный список Евросоюза.