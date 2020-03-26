Глава "Укртранснафты" нарушил карантин: начато уголовное производство

Печерский районный суд Киева открыл уголовное производство по факту нарушения карантина и возможного заражения коронавирусом COVID-19 гендиректором АО "Укртранснафты" Николаем Гавриленко.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источники.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Уголовное производство начато по факту того, что генеральный директор Гавриленко при обращении в клинику "Оберіг" не уведомил медицинских работников о наличии подтвержденного у него диагноза СОVID-19, чем нарушил правила соблюдения карантина.

Производство начато по ч. 1 ст. 130 УК "Заражение вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезнью". Санкция статьи предусматривает арест сроком до трех месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Николай Гавриленко Антикор

Напомним, что ранее частная клиника Eurolab известного бизнесмена Андрея Пальчевского скрыла от санитарных служб информацию как минимум о 4 положительных результатах тестов на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 26 марта, в Украине официально подтверждены 156 случаев заболевания коронавирусом.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал