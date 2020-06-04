Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия – это "искусственное образование", которое рано или поздно развалится.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу". "Я себе четко осознал, что в том состоянии, в котором есть РФ – это искусственное образование... которое в свое время было собрано под пулеметами", – заявил Данилов.

"Никто там по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится", – убежден глава СНБО.

По его мнению, развал РФ "произойдет не так быстро, как бы этого хотелось". "Но то, что это будет при нашей жизни – это 100%", – считает он.

Россия всегда имела внешнего врага, добавил Данилов. Такими противниками были США, НАТО, Грузия, а сейчас – Украина.

"Путин – это человек, который, скажем так, может принимать те или иные решения в России единолично. Конечно, у нас есть определенные обязательства, есть определенное понимание, но у меня есть понимание, что кроме Владимира Путина разговоры по этим вопросам мы ни с кем так фундаментально не можем вести", – сказал он.

Алексей Данилов Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее Алексей Данилов заявил, что Украина не сможет вернуть аннексированный Россией Крым военным путем.