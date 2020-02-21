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21 февраля • обновлено в 17:48
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Глава Полтавщины сказал, кто стоит за провокациями в Новых Санжарах

4.5т
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Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что за протестами в поселке Новые Санжары стоят определенные бизнес и политические группировки.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА в Facebook.

"Они боятся потерять прибыли, которые раньше постоянно получали от коррупционных схем. Чтобы сохранить свою коррупционную ренту, они перешли к откровенной дестабилизации, к антигосударственной деятельности, угрожающей национальной безопасности", – отметил чиновник.

Протесты в Новых Санжарах

Протесты в Новых Санжарах

Синегубов пообещал, что возьмет ситуацию под личный контроль и не допустит дестабилизации в регионе. Он добавил, что сейчас ситуация в Новых Санжарах полностью контролируется.

Напомним, что в поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В поселке Новые Санжары между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.

  • Также в сети появилось видео, на котором жители города Новые Санжары пообещали сжечь медицинский центр Национальной гвардии вместе с эвакуированными из Уханя украинцами.

  • Добавим, что Юлия Мендель рассказала о реакции Владимира Зеленского на истерику жителей Новых Санжар.

  • Позже эвакуированные из Китая украинцы рассказали, в каких условиях проживают в санатории в поселке Новые Санжары.

  • Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заселилась в дом в поселке Новые Санжары, где проведет две недели в карантине с эвакуированными людьми из Китая.

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Читайте все новости по теме "Протесты в Новых Санжарах" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Протесты в Новых Санжарах
Персона
Олег Синегубов
Место
Украина Полтава
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Комментарии
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Возьмёт , как же,а раньше чего,нельзя было?.На кой хрен ты там нужен,когда ситуацию ещё только собираешься брать под контроль,а раньше кто её,ситуацию эту,контролировал,Пушкин что ли?!.Мрак.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
П и з д и ш ь,скотина.Это Путин с Сурковым.Запамятовал, д е б и л на кого валить??Крымчане в тысячный раз перекрестились,что вовремя слиняли из дурки...
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Громозека Иван
Громозека Иван
Цимельман Филя, 100%, больше некому!
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4
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40 tetigistus
40 tetigistus
Это Путин виноват.
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