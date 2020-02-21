Глава Полтавщины сказал, кто стоит за провокациями в Новых Санжарах

Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что за протестами в поселке Новые Санжары стоят определенные бизнес и политические группировки.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА в Facebook.

"Они боятся потерять прибыли, которые раньше постоянно получали от коррупционных схем. Чтобы сохранить свою коррупционную ренту, они перешли к откровенной дестабилизации, к антигосударственной деятельности, угрожающей национальной безопасности", – отметил чиновник.

Протесты в Новых Санжарах

Синегубов пообещал, что возьмет ситуацию под личный контроль и не допустит дестабилизации в регионе. Он добавил, что сейчас ситуация в Новых Санжарах полностью контролируется.

Напомним, что в поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В поселке Новые Санжары между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.

Также в сети появилось видео, на котором жители города Новые Санжары пообещали сжечь медицинский центр Национальной гвардии вместе с эвакуированными из Уханя украинцами.

Добавим, что Юлия Мендель рассказала о реакции Владимира Зеленского на истерику жителей Новых Санжар.

Позже эвакуированные из Китая украинцы рассказали, в каких условиях проживают в санатории в поселке Новые Санжары.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заселилась в дом в поселке Новые Санжары, где проведет две недели в карантине с эвакуированными людьми из Китая.

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