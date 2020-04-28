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29 апреля • обновлено в 01:05
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Глава полиции Винничины скрыл особняк и угрожал журналистам

3.7т
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Начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области, генерала полиции Юрия Педоса уличили в том, что он не задекларировал особняк, в котором сейчас живет.

При этом он обвинил журналистов, которые хотели взять у него комментарий по этому поводу, в якобы нападении на него и семью. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист и активист Роман Бочкала, попросив у подписчиков репоста и максимальной огласки информации.

"Он просто не указал его в перечне имущества, которым пользуется. Видимо, забыл. Согласно реестру, дом зарегистрирован на его отца, а достройка во дворе – на отца его жены", – подчеркнул он.

Юрий Педос

Юрий Педос

Facebook/Роман Бочкала

По словам Бочкалы, его коллега из "Стоп коррупции" журналист Артем Поликовский подъехал утром 28 апреля к дому главы полиции Винничины и зафиксировал, что Педос выезжал на работу именно оттуда. Более того, он вышел к журналистам, но когда "незваные гости" начали задавать неудобные вопросы, "включил режим "рагуля".

Дом Юрия Педоса

Дом Юрия Педоса

Facebook/Роман Бочкала

"Угрожал уголовными делами. А потом спросил, случайно в кармане корреспондента не найдутся ли наркотики. Педос позвонил 102 и сообщил: "На мой дом напали, напали на мою семью и препятствуют мне уехать", – продолжил активист.

Он отметил, что в результате правоохранители изъяли у журналистов видеокамеру. Кроме этого, пытались забрать флешку с видеозаписью.

Глава полиции Винничины угрожал журналистам

Глава полиции Винничины угрожал журналистам

Facebook/Роман Бочкала

"Где видно, как нагло себя ведет Педос. Рассматривался вопрос задержки журналиста. Но сюжет не был снят. Стопроцентное препятствование законной профессиональной деятельности – ст. 171 УК. Вопрос. И куда мы должны жаловаться? Правильно, Педосу!" – указал на абсурдность ситуации журналист.

Он добавил, что на их заявление правоохранители не реагируют, поэтому пострадавшие намерены жаловаться относительно нарушения их прав и в другие контролирующие органы.

"Найдем управу на этого напуганного. Извините, но это слишком. В лучших традициях времен Януковича. Давайте сделаем известным этого Педоса", – подытожил Бочкала.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не указала в декларации квартиру на улице Круглоуниверситетской города Киева, в которой проживает в настоящее время.

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Автор
Марина Лисничук
Персона
Роман Бочкала
Место
Украина Винница
Теги
Национальная полиция Украины задержание журналиста Стоп коррупции
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Комментарии на сайте не модерированы
canger ralph
canger ralph
Педос. Nomen est omen.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
-"При этом он обвинил журналистов, которые хотели взять у него комментарий по этому поводу, в якобы нападении на него и семью."... чем-то напоминает сегодняшний скандал с Тищенко...тот же стиль...) "кони не винни"...
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