Глава Одесской таможни появился на публике и рассказал о его "задержании". Видео

Начальник Одесской таможни Михаил Грибанов 14 мая появился на публике и заявил, что его не задерживали.

Однако чиновник признал, что на него на короткое время надевали наручники, пишет "Думская".

Михаил Грибанов опроверг его задержание Кадр видео "Думской"

Грибанов рассказал, что Служба безопасности и Государственное бюро расследований проводили следственные действия в Одесской таможне.

"Во время проведения этих следственных действий ни одному руководителю Одесской таможни не было предъявлено подозрение, ни одного руководителя не задержали", – отметил глава таможни.

При этом Грибанов признал, что на него действительно надели наручники: "Я находился в это время на улице, во дворе Одесской таможни. Меня положили на землю, надели наручники, но через восемь минут их сняли".

Также он заявил, что был задержан начальник отдела таможенного оформления таможенного поста "Черноморский".

Форму проведения следственных действий Грибанов назвал попыткой "оказать давление" на него. По словам адвокатов, обыски проходили без постановления суда, а правоохранители якобы допустили ряд нарушений.

Юристы уточнили, что следователи изъяли документы, которые не касаются деятельности руководства таможни, а имеют отношение к работе инспекторов. При этом был изъят и телефон Грибанова.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о задержании Михаила Грибанова появилась 13 мая. Также было обнародовано фото и видео, на которых видно человека в наручниках, похожего на начальника Одесской таможни.

В Офисе генпрокурора заявили о задержании исполняющего обязанности начальника отделения одного из таможенных постов.