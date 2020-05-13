Глава Одесской ОГА выгнал журналистку при помощи Нацгвардии и нарвался на вызов в ОП. Видео

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый попал в скандал из-за того, что не стал отвечать на вопрос журналистки относительно обстоятельств закупки карет скорой помощи и попытался выгнать ее из кабинета с помощью нацгвардейцев.

Как сообщает "Думская", видео с этим эпизодом, которое распространяется анонимными Telegram-каналами, опубликовал журналист "1+1" Евгений Куксин. В то же время другие источники утверждают, что Куцого уже вызвали на разговор в Офис президента.

В частности, на записи видно, как чиновник отказался отвечать на вопрос журналистки, потребовал выключить камеру и удалить видео. Кроме этого, он назвал свой кабинет "режимным объектом", а дальше вызвал сотрудников Нацгвардии, чтобы выгнать репортеров.

По данным "Думской", интервью у Куцого пыталась взять журналистка программы "Секретные материалы", которая выходит на телеканале "1+1".

Сама корреспондент никаких публичных заявлений о том, что случилось, не делала. Тогда как в ОГА сказали, что она "забежала в кабинет и заставила губернатора отвечать на вопросы".

Скриншот

При этом Telegram-канал "Новости Одесса" пишет, что после скандального видео губернатора Одесской области Максима Куцего срочно вызвали на встречу с Владимиром Зеленским.

"Согласно информации, 13 мая Максим Куций отсутствует на рабочем месте, так как чиновника вызвали в Киев на разговор. В связи с недавними скандалами с участием губернатора, разговор его ждет не совсем приятный", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместителя председателя Одесской областной госадминистрации Виталия Свичинского уволили с должности в связи с задержками выплат надбавок медикам, которые лечат больных коронавирусом.

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