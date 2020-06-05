Принятие закона о "ворах в законе" сделает Украину более безопасной для общества.

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вечером в пятницу, 6 июня.

Он отметил, что прошлый созыв Верховной Рады не смог проголосовать за этот документ, поскольку на депутатов оказывалось высокое давление со стороны представителей преступного мира.

Поэтому он выразил благодарность 9-му созыву парламента, а именно депутатам, которые "не побоялись".

"Что это означает для людей? Каждый гражданин должен понять, что он живет в более безопасном государстве", – сказал Клименко.

Он отметил, что большинство воров в законе – грузины, россияне и представители других национальностей. Из них украинцев меньше 6%. Большинство не имеют украинских паспортов и проживают в стране по поддельным документам.

Игорь Клименко

Ранее OBOZREVATEL подробнее рассказывал, как в Украине нанесли удар по ворам в законе и что теперь грозит "элите" преступного мира.

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