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12 февраля • обновлено в 13:23
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Глава Минобороны Украины назвал имя виновника войны на Донбассе

4.9т
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Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что ответственность за начало войны на Донбассе полностью лежит на главе России Владимире Путине.

Такое высказывание прозвучало во время интервью журналисту Сергею Иванову. Видео выложил сам чиновник на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, поскролльте).

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

"24"

"Это фактически война, которая была развязана на Донбассе, которую развязало правительство России. То есть ответственность несет действующая российская власть", – подчеркнул он.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что ответственность несет именно Путин, Загороднюк сказал: "Это известно уже всем!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны заявил, что украинская сторона ведет переговоры о трех новых точках разведения войск на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Андрей Загороднюк
Место
Украина
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Значит право на революцию у западенских рагулей есть, а права на ответную реакцию у Крыма и Донбасса нет. Слышь, хенерал, выполняй условия Минской капитуляции!
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Крым Андрей
Крым Андрей
"Украинский обман. Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства". One America News. На ютубе фильмец. Про взгляд на Украину из США.
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5
2
Junio Van
Junio Van
Крым Андрей, класс! вчера смотрели. лoxлы негодуют ))
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4
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А чем отличается революция в России в 1917 и революция в Украине в 1917???? да ни чем...и та b та революции на деньги из вне. А гpaждaнские вoйны в России 1918 и гpaжданская вoйна 2014??? Да ни чем...и там помогала заграница и тут помогает...
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