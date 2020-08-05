Глава Киберполиции скрыл дом в Киеве за 7,5 млн гривен – СМИ

Начальник департамента Киберполиции Украины Александр Гринчак не задекларировал дом площадью 221 квадратный метр в Киеве, которым официально владеет его мать.

Об этом написало Слідство.Інфо со ссылкой на видеоблог "Тайны следствия". Журналисты выяснили, что именно в этом доме сейчас может жить главный киберполицейский с семьей (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Дом расположен на территории жилого комплекса "Итальянский квартал" на берегу Днепра в Оболонском районе столицы. Городок состоит из нескольких десятков таунхаусов, вилл и так называемых Виллет. Последние – двухэтажные дома, рассчитанные на две семьи. Именно в одной из таких Виллет еще в 2016 году приобрела жилье Людмила Гринчак – мать нынешнего руководителя Киберполиции. А в ноябре 2017 года Киевский городской совет своим решением передал Людмиле Гринчак в собственность земельный участок под этим домом.

Владельцам недвижимости в "Итальянском квартале" обещают атмосферу солнечной Тосканы, роскошную альтернативу городской квартире и оазис для отдыха среди вековых дубов. По подсчетам журналистов, с учетом цен на другие дома комплекса, жилье на 221 квадрат здесь может стоить от 7,5 миллионов гривен. Людмила Гринчак не владеет ни одним бизнесом, которым можно было бы объяснить происхождение средств на покупку этой недвижимости.

В декларациях о доходах за 2016-2018 годы Александр Гринчак указывал свою мать как члена семьи, но в документах об этом доме не вспоминал.

Расследователи выяснили, что киберполицейский с семьей сейчас может жить именно там. В частности, у дома на территории "Итальянского квартала", которым владеет мать Гринчака, они зафиксировали автомобиль, которым пользуется его жена.

В расследовании отмечено, что, судя по декларациям полицейского, за все время его работы в структурах МВД с 1995 года он не заработал ни собственного жилья, ни на автомобиль.

В то же время Гринчак пользуется внедорожником Lexus GX460 2016 года, которым владеет его отец. А жена киберполицейского ездит на авто Lexus RX350 2012 года, который принадлежит теще Гринчака.

При этом, ни отец, ни теща киберполицейского, по данным из открытых источников, официально не получают доходов, которые могли бы объяснить покупку этих автомобилей.

Половина дома, в котором может жить Александр Гринчак – слева. Справа – Lexus, которым пользуется его жена (Слідство.Інфо)

На вопрос "Слідства.Інфо" о незадекларированном доме в "Итальянском квартале" Александр Гринчак заметил, что это жилье его матери. На тезис журналиста о том, что именно он проживает в этом доме, Гринчак не ответил.

"Обращайтесь официально, будем вам все сообщать. Давайте, все, до свидания", – сказал он в телефонном разговоре.

Также журналисты направили Александру Гринчаку сообщение в WhatsApp, где поинтересовались, откуда у его родителей и тещи средства на недвижимость и автомобили. На это сообщение он не ответил.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не указала в декларации квартиру на улице Круглоуниверситетская города Киев, в которой проживает в данное время.