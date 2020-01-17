Глава ФГИ Сенниченко отказался комментировать назначение Беспалова - СМИ

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко после собственной лекции отказался общаться со СМИ. В частности, чиновник не захотел прокомментировать назначение своего советника Алексея Беспалова членом наблюдательных советов в государственные облэнерго в Черкасской, Запорожской и Харьковской области. Об этом стало известно из опубликованного в сети интернет видео.

Назначение Беспалова членом набсоветов сразу трех облэнерго вызвало немалый резонанс из-за того, что его фамилия фигурирует в расследовании НАБУ о выведении госсредств на счета частной компании "Енергомережа". До 2015-го Беспалов возглавлял наблюдательный совет этой компании, а после – стал первым заместителем директора "Николаевоблэнерго". И, по данным издания "Апостроф", имел влияние также на ряд других облэнерго.

"Компанию "Енергомережа" возглавлял Дмитрий Крючков, который в Верховной Раде заседал в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса. В 2015 году облэнерго, которые находились в управлении ФГИ, заключили с "Енергомережа" договора о переуступке долгов крупных предприятий - потребителей услуг. В результате "Енергомережа" получили на счета компании средства предприятий для расчетов с облэнерго и перевели их частным лицам и компаниям. Вследствие чего государство понесло ущерб на миллионы долларов", - описывает "Апостроф" суть схемы, которую расследует НАБУ и в контексте которой и упоминается фамилия Беспалова.

Назначение Беспалова вызвало в обществе резонанс

В последнее время Беспалов был внештатным советником главы ФГИ. А в декабре стало известно о его назначении в наблюдательные советы сразу трех облэнерго. Хотя в официальных сообщениях по этому поводу фамилия Беспалова не звучала.

"Журналисты отмечают, что должность Алексея Беспалова позволит советнику реализовывать не только экономические схемы с подконтрольными ФГИ облэнерго, но и схемы с приватизацией госкомпаний", - отмечает издание "Апостроф".

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Когда у Дмитрия Сенниченко после его лекции журналисты попросили прокомментировать назначение Беспалова – он не захотел отвечать на этот вопрос. Также глава ФГИ проигнорировал вопрос одного из присутствовавших на лекции журналистов по поводу конкурсов на должности в ФГИ. По информации корреспондента, победители этих конкурсов определены заранее, а сами конкурсы являются фикцией. Однако Сенниченко предпочел проигнорировать этот вопрос вместо того, чтобы поделиться с представителями масс-медиа позицией ФГИ по этому поводу. И покинул мероприятие в сопровождении своих помощников.

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